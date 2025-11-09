El Malpica toma el mando en la Liga da Costa y el Baio es segundo

Soneira-Ponteceso Raúl López

Jornada de cambios en la apretada cabeza de la Liga da Costa. La derrota del Xallas en un trepidante duelo ante el Baio (0-1) fue aprovechada por el Malpica para hacerse con el liderato, tras vencer 0-3 al Corme en O Cairo. El Malpica lidera con 18 puntos, seguido del Baio, que escala una posición (17 puntos), así como de Xallas y San Lorenzo, con 16 puntos cada uno.

El Xallas cayó en A Fontenla con un gol en propia puerta de Daniel Barbeira en el minuto 63. Mazazo para los xalleiros, que ceden el liderato a un Malpica que goleó al Corme (0-3), con tantos de Ferreiro (36’), Damián (73’) y Mario Pose (83’).

Victoria con remontada para el San Lorenzo ante el Mazaricos (4-2). Los visitantes se adelantaban por medio de Steven cuando tan solo iba un minuto de partido. El tanto del empate carballés llegaba al filo del descanso en las botas de Javier Pérez, autor de un ‘hat-trick’. Tras el paso por vestuarios, Sergio Rodríguez adelantaba de nuevo al Mazaricos (min. 55). Marcos Corral ponía de nuevo las tablas en el 74’. Javier Pérez completaba su marcador particular con dos tantos en el 78’ y el 90’ que dejaban los tres puntos en Berdillo.

A su vez, el Ponteceso ganó 1-2 a un Soneira que se adelantaba por medio de Richi (min. 20). Alberto Recarey (39’) y Javi Souto (70’) fraguaban la remontada. Por su parte, el Outes vencía 2-3 al Zas. Los locales anotaron sus dos tantos de penalti, por medio de Salah; los tres goles visitantes fueron otra de Sergio Martínez.

Por otro lado, el Cabana ganó 0-2 al Muros con goles de Xoaquín (44’) y Simón (81’). El Montelouro se imponía 1-3 en Corcubión y el Porteño ganó 1-2 al Sofán B. El Porteño se adelantaba de penalti por medio de Bruno Romero (37’). Empataba Ismael R (43’) y, de nuevo Bruno, hacía el 1-2 definitivo en el 80’.