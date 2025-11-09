El Muxía vence al Castriz en un trepidante encuentro

Muxía y Castriz, en A Arliña Raúl López

Jornada de derbis en la Costa da Morte en la décima jornada de Primera Autonómica. Fisterra y Club do Mar de Caión empataban 1-1 en Ara Solis. El Fisterra se mantiene en puestos de descenso directo, con ocho puntos sumados en lo que va de liga.

Guillermo Parga abría el marcador para los fisterráns cuando tan solo iban once minutos de partido. Este resultado se mantuvo durante gran parte del partido, hasta que Tiago Mendes ponía el empate al transformar un penalti en el minuto 69. Los de Caión son onceavos con catorce puntos.

En el otro derbi, el Muxía sumó tres puntos ante el Castriz (3-2) en un partidazo en A Arliña, en el que no faltaron ni la lluvia ni el viento. Los locales comenzaron ganando 2-0 tras anotar Adrián Alcaina y Fran Moreira en los minutos 6 y 16. Parecía que todo estaba bien encarrilado, pero el Castriz lograba empatar en tan solo un minuto, con goles de Fabio Blanco (78’) y Marcos Corzón (79’). Moreira, ya al filo del pitido final, volvía a adelantar al Muxía, con una agónica victoria.

Con este resultado, el Muxía se aleja de los puestos peligrosos de la zona baja, con once puntos. El Castriz, por su parte, es penúltimo con solo seis puntos sumados.

Por otro lado, la Esteirana, que venía de ganar su primer partido ante el Tordoia, no pudo con el Queixas (1-2), conjunto de la zona alta, y se mantiene como farolillo rojo. Y eso que comenzaron ganando los de Esteiro con un gol de Raúl Lado en el minuto doce. Siete minutos después igualaban la contienda los visitantes por medio de Viqueira, quien también anotaría el tanto de la victoria en el minuto 68. D

errota también del Tordoia en el campo del Cacheiras por 4-1. Finalmente, el Camariñas sumó una victoria ante el Praíña por 2-0. En el primer minuto de juego los locales ya ganaban con un gol de Pablo Suárez. El segundo fue obra de Diame al transformar una pena máxima en el 73. El Camariñas es doceavo con 14 puntos.