Empates de Paiosaco y Sofán y victoria para el Dumbría

Paiosaco y Lalín Raúl López

El Sofán sumó un punto en su visita al campo del Pol (1-1) en la décima jornada de liga en Preferente. Comenzaron adelantándose los carballeses con un tanto de Fabián en el minuto 50 de partido. Los locales buscaron un empate que terminó llegando en el 81 en las botas de Omar Rodríguez. Los carballeses salen de la zona de playoff, pero se sitúan a solo un punto, en la sexta plaza, con 17 sumados en lo que va de temporada.

Reparto de puntos también en A Porta Santa entre el Paiosaco y el Lalín, en este caso en un partido que finalizó sin goles. Es el cuarto empate a ceros para los verdiblancos esta temporada, en la que tan solo han ganado un partido (en el campo del Maniños) y que se mantienen en la zona peligrosa de la tabla. Así, el Paiosaco es decimoquinto con ocho puntos, a solo uno de distancia de los puestos de descenso.

Lo mejor de la jornada fue la cómoda victoria del Dumbría ante el Cultural Maniños (penúltimo clasificado) en O Conco, por 4-1. Un doblete de Diego Estévez adelantaba al Dumbría en los minutos 21 y 37. Al filo del descanso llegaba el tercero de la tarde, que ya casi certificaba la victoria local, anotado por Javier Souto. El Dumbría mantuvo el control del partido en la segunda mitad, en la que amplió su ventaja con un tanto de Fandiño, en el 71’. El gol visitante fue obra de Hugo Cociña en el 88’. El Dumbría suma un total de quince puntos que le sitúan en una cómoda novena posición.

En la zona alta de la tabla, el Órdenes se dejó el liderato del grupo 1 de Preferente en O Monte tras caer por 1-0 ante el San Tirso. Este resultado daba la oportunidad al Negreira de tomar el primer puesto y los de Adrián Vázquez no lo desaprovecharon con un triunfo por 1-3 en A Grela ante un Victoria que dejó una gran imagen. Las ‘cebras’ están ahora fuera del playoff,. Progresa adecuadamente un Betanzos que es octavo tras vencer a O Val (0-3) con goles a la salida de un córner de Laye y André, y que sentenció a la contra por medio de Jon. En la próxima jornada habrá derbi en O Carral entre el Sofán y el Paiosaco, dos equipos con aspiraciones diferentes esta temporada. Por su parte, el Dumbría visita al Betanzos.