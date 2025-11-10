Mi cuenta

Deportes

El Coristanco da caza al Oza en el grupo de 3ª Futgal de la Costa

Los coristanqueses se aprovecharon de que a los carballeses les correspondió descansar

Manuel Froxán Rial
10/11/2025 22:24
Una jugada del Coristanco-Sp. Seaia jugado hace unas jornadas
Raúl López Molina

El Coristanco supo aprovechar el obligado parón del Oza, líder del grupo de 3ª Futgal de la Costa, para darle caza y pasar a coliderar la tabla clasificatoria. 

Los coristanqueses se impusieron, no sin ciertos apuros, al Buño por 4-2. El equipo oleiro empezó adelantándose por 0-2 gracias a las dianas de Alexis y Eloy. 

La reacción de los de Coristanco no se hizo esperar y acabaron dándole la vuelta al marcador con goles de Daniel Loureiro, Daniel Castiñeiras, Pablo y Manuel. 

La tercera posición es para un Cerqueda que se impuso al Inter de Brens por un ajustado 2-1. Rubén adelantó a los ceenses y Christian y Eloy marcaron para los malpicáns. 

Otro duelo igualado fue el que protagonizaron el UC Cee y el Lira, al punto de que no se movió el 0-0 inicial. 

El Muxía B nada pudo hacer ante un Volantes que se impuso por 1-5. Con triunfo visitante (1-2) también finalizó el Nantón-Baíñas. 

Los locales se adelantaron al transformar Esteban un penalti, pero Santi e Ibrahima dieron los 3 puntos a los vimianceses. 

El Sp. Seaia también cayó en su campo ante el Atl. Pereiriña por 0-2, tantos marcados por Óliver. 

La jornada se completó con 5-2 que le endosó el Camelle al Laxe.

Grupos I y III

En el Grupo I el Xuventude Laracha empató en casa ante el Maravillas (1-1, gol de Mateo Pallas). 

En el Grupo III se dieron estos marcadores: San Martiño-Aranga, 3-2; Rodís-Mesía, 1-0; Vila de Ordes-Bergantiños B, 0-1; y Ponte Carreira-Atl. Cercedense, 1-3

