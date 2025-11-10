Las carballesas se entonaron en Vigo tras el paso por vestuarios

El once inicial por el que apostó Raúl Martos Cedida

El Bergantiños Femenino aprovechó su desplazamiento a tierras viguesas para conseguir su cuarto triunfo de la temporada y mantener así la tercera plaza del grupo.

Pese a todo, las carballesas no entraron bien al partido, al punto de que completaron una de sus peores primeras partes en lo que va de campeonato. En esos primeros 45 minutos las jugadoras de Raúl Martos se mostraron tremendamente imprecisas.

Las indicaciones de su entrenador, que apostó por un cambio de sistema y por introducir cambios de cara a la segunda mitad, resultaron claves en la total transformación experimentada por las rojillas.

También fue determinante la labor de María Tojo, una de las que entraron de refresco, por cuanto sería la autora de los dos goles marcados por las visitantes.

El 0-1 llegaría en el minuto 60 a raíz de un saque de banda favorable a las carballesas en el que el balón le acabó llegando a Tojo, quien definió en el área pequeña.

Apenas cuatro minutos después la fe de la jugadora rojilla en su presión a la portera viguesa tendría su recompensa con un nuevo gol.

Las visitantes pudieron incrementar su cuenta, pero Cruz no acertó a transformar un penalti con el que fue castigado un Sárdoma que también dispondría de la última ocasión del partido con un remate que fue repelido por el larguero.

El próximo fin de semana el Bergantiños recibirá al Domaio.

Otros marcadores

En la Primera, el Xallas solo pudo lograr un empate (1-1) en una salida complicada frente al Arenteiro, ya que las locales igualaron el marcador tras aprovechar el rechace de un penalti en los últimos minutos.

En Segunda, el Muxía sigue intratable y ganó el derbi ante el Dumbría por 5-2. Las visitantes intentaron plantar cara, pero las locales impusieron su juego con el paso de los minutos.

También venció el Corme al Órdenes, en un partido interrumpido por la lesión de la árbitra Andrea Barbeira, con un resultado final de 5-0.

El filial del Bergantiños logró el mismo resultado a domicilio contra el Orillamar, mientras que el Cee descansó esta jornada.

En Tercera, las camariñanas lideran con 4 puntos de margen tras vencer al Cabana por 2-0.

El Soneira solo pudo empatar ante el Cerqueda (1-1).

El Corcubión goleó al Dubra por 6-1, el Sporting Zas se impuso al Puenteceso por 2-1, y el filial del Xallas sumó su primera victoria frente a A Baña (1-0).