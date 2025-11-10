Simón Lamas: “El empate es justo y nos deja buen sabor de boca”

Iago Novo en una acción del Fabril-Bergantiños disputado el pasado domingo en el Campo Arsenio Iglesias Patricia G. Fraga

El Bergantiños se mantiene en puestos de playoff después del importante punto cosechado en el Campo Arsenio Iglesias (0-0) ante el Fabril, al que el empate le ha costado ceder el liderato del grupo que detentaba hasta el derbi del pasado domingo.

Los carballeses estuvieron a un buen nivel en el plano defensivo, logrando mantener su portería a 0 por cuarta vez en las diez jornadas que se llevan disputadas, además de encadenar su octavo partido consecutivo sin conocer la derrota.

Al término del choque el entrenador de los carballeses, Simón Lamas, otorgaba mucho valor al punto conseguido y aseguraba que el derbi ante el filial deportivista le había dejado “buenas sensaciones, sobre todo a nivel defensivo porque fuimos capaces de neutralizar bien al Fabril, un equipo de mucho nivel ofensivo con balón. En ese apartado estuvimos muy bien, aunque en ataque nos faltó amenazarlos un poco más”.

El técnico lucense destaca el buen comienzo de los rojillos. “Los primeros 20 minutos que hicimos con balón creo que fueron muy buenos. A partir de ahí el rival supo tapar muy bien a Fito en la salida de balón y quizás no faltó encontrar alguna alternativa a ese planteamiento del rival”.

En la segunda parte Lamas echó en falta más poder de intimidación por parte de los suyos, sobre todo a raíz de los cambios con la entrada al campo de jugadores de refresco como Isma y Koke.

Esa falta de profundidad y amenaza en ataque se compensaría con el orden y el buen hacer en el plano defensivo: “En esa fase a nivel defensivo seguimos bien por lo que se vio un partido equilibrado en el que el Fabril también supo vigilarnos de cerca y evitar que pudiésemos contraatacar”.

Para el entrenador del conjunto rojillo una de las claves de que su equipo no brillase a nivel ofensivo como en partidos anteriores estuvo sin duda en que la presión blanquiazul sobre la salida de balón de los carballeses “nos dificultó mucho las cosas”.

Para Lamas el 0-0 que campeaba en el marcador al término de los 90 minutos de juego hacía justicia a lo visto sobre el campo y a los méritos de unos y otros. “A nosotros nos dejó un buen sabor de boca, sobre todo por el hecho de mantener la portería a 0 ante un rival que tiene mucho gol y amenaza ofensiva”.

Además, añade, “son ya 8 jornadas las que llevamos sumando de manera consecutiva, por lo que es para estar contentos”. A Simón Lamas también le gustó ver a sus futbolistas “con el mono de trabajo puesto para llevar a cabo el plan de partido” y confía en hacer bueno el punto del Campo Arsenio Iglesias sumando los 3 que volverán a estar en juego la próxima jornada, en la que al Bergantiños le corresponde recibir al Atlético Astorga.

El partido ante el Atl. Astorga, el sábado

Los jugadores del equipo rojillo tuvieron el lunes día libre y hoy retornarán a los entrenamientos.

El planing de trabajo de la semana se completa con nuevas sesiones preparatorias miércoles, jueves y viernes, toda vez que el partido ante el Atlético Astorga correspondiente a la undécima jornada liguera se ha adelantado a la jornada del sábado (As Eiroas, 17.00 horas).

Los leoneses llegarán a Carballo necesitados de puntos para tratar de escapar de los puestos de descenso que ocupan ahora mismo.

El Atlético Astorga marcha antepenúltimo con 8 puntos sumados en diez jornadas.

Su balance provisional es de 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Sus dos triunfos los logró a domicilio ante Valladolid Promesas y Lealtad de Villaviciosa