Tablas en el derbi entre el Balonmano Xallas y el Calvo Xiria

Plantel del Calvo Xiria Femenino Cedida

El duelo de rivalidad correspondiente a la segunda jornada de 1ª Autonómica Femenina entre el Balonmano Xallas y el Calvo Xiria respondió a lo esperado.

Ambos equipos protagonizaron un partido vibrante y emocionante que finalizó con empate a 21 goles.

Fue un choque tremendamente igualado desde el principio y jugado a un ritmo alto con constantes contras.

Las carballesas tardaron en ajustar su defensa y en controlar a las fuertes primera líneas del Xallas.

Esto les sirvió para adquirir una pequeña ventaja, aunque una fase de precipitaciones y pérdidas de balón permitieron a las locales darle la vuelta al marcador al descanso (13-12).

Las visitantes volvieron muy concentradas y cobraron otra vez ventaja, aunque sufrieron un nuevo atasco y las de casa aprovecharon para empatar en los últimos instantes para desesperación de las de Carballo.