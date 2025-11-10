Mi cuenta

Deportes

Tablas en el derbi entre el Balonmano Xallas y el Calvo Xiria

Los dos equipos brindaron un partido vibrante y con emoción hasta el final

Redacción
10/11/2025 22:20
Plantel del Calvo Xiria Femenino
Plantel del Calvo Xiria Femenino
Cedida

El duelo de rivalidad correspondiente a la segunda jornada de 1ª Autonómica Femenina entre el Balonmano Xallas y el Calvo Xiria respondió a lo esperado.

Ambos equipos protagonizaron un partido vibrante y emocionante que finalizó con empate a 21 goles. 

Fue un choque tremendamente igualado desde el principio y jugado a un ritmo alto con constantes contras. 

Las carballesas tardaron en ajustar su defensa y en controlar a las fuertes primera líneas del Xallas. 

Esto les sirvió para adquirir una pequeña ventaja, aunque una fase de precipitaciones y pérdidas de balón permitieron a las locales darle la vuelta al marcador al descanso (13-12). 

Las visitantes volvieron muy concentradas y cobraron otra vez ventaja, aunque sufrieron un nuevo atasco y las de casa aprovecharon para empatar en los últimos instantes para desesperación de las de Carballo.

