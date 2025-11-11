El San Ramón sigue líder tras derrotar al San Román por 3-0

Imagen de archivo de los jugadores del San Ramón celebrando un gol | raúl Raúl López Molina

En División de Honor de Veteranos de la Costa dos partidos destacaban sobremanera en la jornada del pasado domingo.

Se trataba, por una parte, del derbi larachés entre el San Ramón y el San Román y, por otra, del Sporting Zas-CF Cances, que enfrentaba al tercer y al segundo clasificado.

Ambos terminaron con victoria local, por lo que el único cambio que experimenta la cabeza de la tabla es que zasenses y carballeses se intercambian sus posiciones.

El siempre interesante derbi entre el San Ramón y el San Román se resolvió por un claro 3-0 a favor del líder, gracias a los goles de Brais Veiga (2) y de Alejandro Rodríguez.

Algo más de emoción hubo en el Zas-Cances, en el que acabaron imponiéndose los locales por 4-2, pese a que los carballeses se adelantaron por dos veces en el marcador.

Pablo Fuentes, Braulio Vecino (2) y Tato fueron los goleadores sportinguistas, mientras que Pombo y Miguel Ángel marcaron para el Cances.

El Atlético Carballo no falló en su visita a Dumbría, en donde se impuso por 0-2, con goles de Iván Rojo y Julián Couto al inicio de la segunda mitad.

Tampoco tuvo problemas el Oza para doblegar al Coristanco por 3-0, con goles de Brayán y Kevin.

Con triunfo local, en este caso por 1-2, acabó asimismo el Oza-Soneira, si bien el gol de la victoria carballesa llegó en el descuento y fue obra de Daniel Pose.

Por 2-1 ganó también el Buño al Ponteceso, en tanto que, por último, el San Lorenzo derrotó a domicilio al Castriz por 1-2, con goles de Pedro Gómez y Óscar Suárez.

Las tres últimas plazas son para Castriz, Coristanco y Ponteceso.

Por lo que respecta a 1ª División, la jornada dejó estos marcadores: Dep. Carballo-Cabana, 0-2; Leiloio-Nantón, 1-2; Fisterra-Soandres, 2-2; Sp. Bértoa-Malpica, 1-4; A Piña-Mazaricos, 4-2; y Corme-Sofán, 5-0.

El líder es el Corme con 21 puntos; 17 tiene el Nantón; 16 el Malpica y el Cabana; y quinto es A Piña con 13.

Por abajo, el Soandres suma 4; el Sp. Bértoa, 3: y el Dep. Carballo,