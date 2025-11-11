Lubiáns y Ordes se juegan el sábado la segunda plaza

El apoyo del público carballés será muy importante para la suerte del partido Raúl López Molina

Aunque queda todavía un mundo por delante, el Calvo Escola Lubiáns y el AC Ordes se juegan el próximo sábado 3 puntos que al final pueden ser muy importantes, de ahí la importancia de que la afición carballesa vuelva a movilizarse para apoyar a un equipo que está en buena línea de juego y resultados.

El choque correspondiente a la octava jornada de la OK Liga Bronce se disputa en el pabellón Carballo Calero a partir de las 20 horas del sábado.

Ambos equipos llegan a la cita empatados a 16 puntos en la parte alta de la tabla, en la que solo tienen por arriba al Oviedo Roller, líder con 21 puntos.

De esta forma, el equipo que consiga imponerse se hará con la segunda plaza y empezará a coger un pequeño colchón sobre el rival, si bien cabe recordar que el AC Ordes tiene un partido menos toda vez que su choque de la pasada jornada ante el Santutxu vasco no se jugará hasta el día 23 de noviembre.

Los de Ramón Canalda han ganado en conjunción y confianza y afrontan el duelo con la intención de seguir ampliando su actual racha de 4 victorias consecutivas.