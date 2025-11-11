Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Polémica por el 0-31 que le endosó el Sofán al Xallas B en la competición de juveniles

La goleada ha motivado múltiples reacciones en redes sociales y un comunicado del Oza solidarizándose con los de Santa Comba

Redacción
11/11/2025 23:14
Vista aérea del Municipal de Fontenla, donde se jugó el controvertido encuentro
Vista aérea del Municipal de Fontenla, donde se jugó el controvertido encuentro
El 0-31 con el que se saldó el partido del Grupo A de 1ª Futgal Juvenil de la Costa que el pasado fin de semana disputaron el Xallas B y el Sofán, está dando mucho que hablar y ha generado un sinfín de reacciones en redes sociales. 

Hay opiniones para todos los gustos, aunque predominan las que inciden en que goleadas de este tipo no contribuyen a transmitir valores propios del deporte como el respeto o la empatía. 

Un comunicado del Oza solidarizándose con los juveniles del Xallas–“demostrastes coraxe ao seguir loitando ata o final, e iso vale infinitamente máis ca calquera goleada”– invita a reflexionar sobre el asunto.

 “O fútbol debe ser sempre unha escola de respecto, compañeirismo e humildade. Por iso rexeitamos con total repulsa calquera actitude que vaia en contra destes valores, e especialmente as humillacións innecesarias ou a falta de empatía do rival. Gañar non é esmagar, gañar de verdade é competir con honra. Seguide adestrando...os verdadeiros campións non son os que sempre gañan, senón os que se erguen unha e outra vez coa cabeza alta”, finaliza el comunicado de la SD Oza

