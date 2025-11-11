Prometedor inicio de la Liga gallega por parte del Sysca

Deportistas de categorías base del Sysca que participaron en el Campeonato gallego de distancias cortas Cedida

Después de iniciar la temporada con la disputa del Campeonato gallego de distancias cortas y del Memorial Carlos Servando, el Club Sysca afrontó el pasado fin de semana la primera jornada de la Liga gallega de piscina y lo hizo dejando buenas sensaciones.

Todas las categorías del club, a excepción de los máster, hicieron su debut en la competición liguera desplazándose a distintos puntos de la comunidad autónoma.

A los infantiles les tocó competir en Arteixo el sábado por la tarde.

Dos de los nombres propios del estreno liguero fueron los de Nicolás Cerviño, que fue el más rápido en la prueba de 100 metros socorrista y terminó los 100 metros obstáculos en tercera posición; y Belén Puñal, ganadora de los 100 metros socorrista y cuarta en los 100 metros obstáculos.

Además, Ada Quintela y Jaime Buño añadieron un tercer y cuarto puesto en los 100 metros obstáculos, respectivamente, mientras que Manuel Ferreiro finalizó los 100 metros socorrista en quinto lugar.

En la única prueba de relevos disputada, el 4x50 obstáculos, el conjunto masculino terminó segundo y el femenino ocupó la tercera plaza.

Categoría absoluta

Más lejos tuvieron que desplazarse los deportistas absolutos del club toda vez que la primera jornada liguera de esta categoría se disputó en la piscina Rosario Dueñas de Ourense.

Andrea Goimil empezó de forma inmejorable al vencer en los 50 metros remolque de maniquí, a lo que añadió un tercer puesto en los 200 metros obstáculos.

Además, Paula Ferradás finalizó tercera en los 50 metros remolque de maniquí y Álvaro Lavandeira fue cuarto en los 200 metros obstáculos.

La prueba de 100 metros socorrista también fue dominada por el Sysca, con Joel García imponiéndose en la categoría masculina, mientras en la femenina Sara García, Raquel Suárez y Andrea Eirís terminaron entre las cinco mejores.

En los relevos, las chicas ganaron el 4x25 remolque de maniquí y fueron segundas en el 4x50 obstáculos, mientras que los chicos solo pudieron ser terceros en obstáculos y cuartos en remolque.

Cadetes y juveniles

El domingo llegó el turno para cadetes y juveniles en la piscina Carballo Calero.

En categoría cadete, Clara Tasende ganó las dos pruebas individuales disputadas, los 50 metros remolque de maniquí y los 100 metros remolque de maniquí con aletas, mientras que Elena Vázquez fue segunda y tercera, respectivamente.

En chicos, Teo Periscal terminó los 50 metros remolque de maniquí en tercer puesto y Rodrigo Barca hizo lo propio en los 100 metros remolque de maniquí con aletas.

En el 4x50 natación con aletas, el relevo femenino superó a todas sus rivales, mientras que el masculino acabó en segundo puesto.

En juveniles, Marta Eirís venció tanto en los 50 metros remolque de maniquí como en los 100 metros socorrista, a la vez que Noa Rodríguez terminó segunda en ambas pruebas.

Algo similar le sucedió a Mateo Cerviño y a Lluc Pensado, que finalizaron tercero y cuarto, respectivamente, en las dos pruebas disputadas.

Además, Alejandra Casal fue tercera en los 100 metros socorrista.

En el 4x50 combinado, los dos relevos, femenino y masculino, ganaron la prueba.