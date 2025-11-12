El Atl. Cercedense prescinde de Dani Calvete como entrenador

El último once que alineó Daniel Calvete y que acabó cayendo ante el Visantoña (1-2), en lo que fue su única derrota hasta ahora Cedida

Dani Calvete ha dejado de ser el entrenador del Atlético Cercedense, al que ya no dirigió el pasado fin de semana.

La noticia fue dada a conocer por el periodista José Manuel Ferreiro y confirmada por el propio interesado.

Fue el miércoles de la semana pasada cuando tres directivos le comunicaron la decisión, justificada por “diferencias con parte da plantilla”, argumentos que Calvete dice entender “aínda que non os comparto”.

Lo que sí le molestó al ya exentrenador del Atlético Cercedense es que desde el club no se utilizasen los cauces oficiales para informar de su destitución pese a haber transcurrido ya una semana.

Por ello, Dani Calvete dice que aunque no tiene nada que reprocharle a la entidad, “creo que é necesario que se saiba ( lo de la destitución) porque non deixo de ser un adestrador aficionado, que non está exercendo por causas alleas a súa vontade”.

El técnico oleiro finaliza deseándole mucha suerte a su sustituto y también al club para que logre los objetivos marcados.

Una única derrota

El despido de Calvete sorprende por la marcha que lleva el Atlético Cercedense en el Grupo III de Tercera Fútgal, en el que ocupa la tercera posición en la tabla con un balance de 5 victorias, 1 empate y 1 única derrota, la sufrida ante el Visantoña (1-2) en el último partido en el que el técnico de Buño estuvo sentado en el banquillo.