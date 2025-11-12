El larachés Daniel Remuiñán se queda a las puertas del podio en la GR Yaris Cup Spain

Daniel Remuiñán fue finalmente cuarto con su Toyota GR Yaris RZ Cup Nacho Carballeira

El Rallye de La Nucía puso el punto final a la temporada de Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueirás, la dupla gallego que lideró durante buena parte del año el trofeo promocional de Toyota.

El piloto larachés llegaba a la cita alicantina con opciones matemáticas de hacerse con el título, pero con el hándicap que no dependía de si mismo para lograrlo. Con su Toyota GR Yaris RZ Cup revisado a contrarreloj tras los contratiempos de la prueba anterior del RallyRACC,

Remuiñán y Cerqueiras comenzaron la carrera con cierta cautela, aumentando el ritmo en la segunda etapa. Su progresión les permitió escalar posiciones hasta finalizar en una meritoria cuarta plaza, misma posición que ocuparían finalmente en la clasificación general del trofeo monomarca.

Además, Álvaro Cerqueiras se proclamó campeón de Copilotos Junior del Supercampeonato de España de Rallies, poniendo el broche de oro a una gran temporada para el equipo.

Al término de la última prueba, Daniel Remuiñán valoraba el cierre del año: “Hemos cuajado una buena temporada, luchando frente a equipos con mucha más experiencia. En líneas generales, la sensación es muy positiva”.

El larachés reconocía asimismo que todo se torció en las dos últimas pruebas. “Durante todo el año hemos mantenido un buen gran ritmo, subiendo al podio de forma regular y llegando incluso a liderar la clasificación. En estas dos últimas carreras no hemos tenido la fortuna de nuestro lado, pero estoy orgulloso del trabajo realizado, tanto a nivel personal como por parte de todo el equipo, que ha hecho un gran trabajo con nuestro coche”, señaló Remuiñán.

El piloto aprovechó además para felicitar “a Sergi y Javier por su título y, especialmente, a mis compañeros de equipo José Lamela y Unai Conde, por el título en el apartado júnior y el subcampeonato de Copa, así como a Adrián Díaz. por su gran final de temporada. Tampoco quiero olvidarme mi copiloto, flamante campeón de España de copilotos Júnior”.