El Muxía mantiene el paso firme en la Segunda Galicia

La jugadoras del Muxía en final de la última Copa da Costa

Con solo dos años de vida, el Muxía está viviendo uno de los mejores momentos de su trayectoria. Tras lograr el ascenso la temporada pasada como uno de los mejores segundos, el equipo dejó a todos los rivales atrás y se consolidó entre los mejores de la Costa da Morte y del fútbol gallego.

Ya habían hecho sonar las campanas de la gloria, ya que además, cerraron la campaña siendo subcampeonas de la Copa da Costa en un encuentro ajustado que se decidió desde los nueve metros.

Subcampeonas y ascenso, así comenzó la historia que hoy las coloca en lo más alto de la Segunda Galicia, a solo tres puntos del Tordoia, aunque con un partido menos. Ninguno de los dos equipos ha cedido ni un solo punto en lo que va de campaña, algo que cambiará el próximo domingo, a las 12.15 horas, cuando se enfrenten.

Las Corviñas, así se las conoce, son una de las escuadras más fuertes de la competición tras hacer un “mercado” de lujo este verano. Desde la entrenadora hasta la delantera, el equipo sufrió una transformación que, por el momento, parece haber dado los mejores frutos. Al mando del timón está Noelia Iglesias, que el año pasado entrenó al filial del Bergantiños.

También incorporaron cinco jugadoras que llegaron para subir el nivel. Procedentes del Dumbría se unieron la delantera Eva Lema y la central María Rodríguez “Mai”, dos jugadoras que aportaron inmediatamente solidez y gol. Para reforzar el medio campo también llegaron dos incorporaciones de gran nivel: Laura Doce, jugadora histórica del Viaxes Amarelle —equipo en el que también militaron parte de sus actuales compañeras como Patri Romaní, Eva Lema o Barca Toba— y Eva Lago, que la pasada temporada jugó en el Puenteceso y cuenta con amplia experiencia en el fútbol gallego.

La otra incorporación no se trata una nueva jugadora si no de la vuelta a casa de la que había sido su portera, Sheila Rey, que regresa tras una campaña en el Dumbría.

Juntas, sumadas a la magia con la que ya contaba el Muxía, con Romaní y Toba como líderes, con Andrea Domínguez “Piroja” fortificando el muro defensivo y con todas las jugadoras que en los últimos años han hecho del balón su mejor amigo, han conformado un auténtico equipo estrella.

Imparables

El resto de entrenadores costeros de la categoría tienen claro que el Muxía es el rival a batir, aunque por ahora ninguno ha conseguido hacerlo.

El Corme tuvo su oportunidad (4-2) y más recientemente el Dumbría (5-2), pero ambos acabaron cayendo ante la superioridad muxiá. El encuentro frente a la Esteirana fue más ajustado (1-2), pero también acabó con victoria.

Aún quedan pendientes los enfrentamientos ante el Bergantiños B, que se disputará el fin de semana del 23 de noviembre, y el Cee, que cerrará la primera vuelta el 18 de enero del próximo año.

En cuanto a cifras, el Muxía es actualmente el segundo equipo con mayor diferencia de goles, ha anotado 39 y ha encajado únicamente 12. Solo tiene mejores números su rival de la jornada, el Tordoia, que cuenta con diez tantos más de margen.

Reto complicado

La igualdad entre ambos conjuntos es máxima, especialmente en el apartado goleador. Barca Toba lidera la tabla con una media de dos goles por partido, seguida de la jugadora del Tordoia, Rebeca Puente (1,75 goles por encuentro). Con el mismo promedio que Toba, Eva Lema se confirma como otra de las piezas ofensivas clave del Muxía.

“Será un encuentro muy complicado pero vamos a intentar competir los 90 minutos” Noelia Iglesias, entrenadora del Muxía

Les toca un reto difícil as de Muxía que se enfrentan al "claro favorito", así lo percibe su entrenadora Noelia Iglesias.

La técnica se siente muy contenta con el grupo que ha formado. “Es fantástico, tanto en lo deportivo como en lo humano”. Las sensaciones son muy buenas, el conjunto está sorprendido, pero feliz, de que les esté yendo tan bien en su debut en Segunda.

“Los fichajes están encajando de maravilla, el equipo se acopla bien a las ideas que transmitimos y estamos resolviendo con éxito las dificultades que van surgiendo”.

La técnica es consciente de que su próximo partido será complicado. “Ha ganado holgadamente todos sus encuentros, el equipo lleva varios años en la categoría y conoce bien al entrenador -que llegó este año-, ya que la mayoría de sus jugadoras ya han trabajado bajo sus órdenes, lo que hace que tengan bien trabajado su juego”, expresó Iglesias.

A pesar de ello, las de Muxía competirán hasta el final el partido para intentar sacar un resultado positivo. "Será un encuentro muy complicado pero vamos a intentar competir los 90 minutos”, expresó su entrenadora.

Este domingo, A Rega será escenario de un auténtico duelo de titanes entre los dos mejores equipos del grupo