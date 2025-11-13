Sesenta jóvenes en el Nada e Corre de Carballo

La presentación del VII Nada e Corre | CEDIDA

El jueves se presentó en Carballo la séptima edición del Nada e Corre, que se celebrará el próximo domingo 16. La prueba será clasificatoria para la final gallega, que tendrá lugar en diciembre en Ribeira.

En esta cita, que combina una prueba de natación y otra de atletismo, participarán 61 deportistas nacidos entre 2010 y 2019, lo que la convierte en una competición de categorías base, desde prebenjamín hasta cadete, tanto en modalidad femenina como masculina.

Un tercio de los participantes pertenecen al club AD Fogar, organizador del evento. “Estamos moi contentos de ser un club maioritario nesta zona”, destacaba su presidente, quien también subrayó la importancia de promover el deporte, uno de los objetivos principales de esta iniciativa.

El resto de los atletas provienen del Club Triatlón Coruña (14), Club Triatlón Atlántico (10), Club Triatlón Betanzos (7) y Club Triatlón Hércules, que contará con un participante en la categoría inclusiva.

Además, nueve deportistas independientes, sin nigún club detrás aprovecharán la jornada para probar si el triatlón es lo suyo.

Dos pruebas

La jornada arrancará en el Carballo Calero con la prueba de natación, a las 10.00 horas, aunque las instalaciones abrirán una hora antes para el calentamiento. Las distancias en el agua irán de 25 a 300 metros, según la categoría.

Alrededor de las 11.15 comenzará el atletismo, por las calles próximas. Recorrerán distancias de 250 a 1500 m. Los cuatro primeros consiguen el pase a la final gallega, y tres de ellos recibirán medalla como premio.