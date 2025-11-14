Andrés Prieto, entre los diez mejores de la Copa del Mundo de Miyazaki

Prieto en una competición Cedida

El pasado fin de semana, Andrés Prieto disputó su segunda prueba de élite en la Copa del Mundo de Triatlón, que se celebró sobre la distancia sprint de 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie en la localidad japonesa de Miyazaki.

Andrés realizó una gran actuación, finalizó 9º con un tiempo total de 55 minutos y 18 segundos, a 30 segundos del ganador.

Fue el 15º mejor nadador (9’09”), el 9º en el segmento ciclista (30’13”) y consiguió la 6ª mejor marca en la carrera a pie (14’36”).

Su próxima competición es este sábado en Corea del Sur donde disputará la prueba World Triathlon Cup de Tongyeong.