Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Andrés Prieto, entre los diez mejores de la Copa del Mundo de Miyazaki

Andrés fue 15º en natación, 9º en ciclismo y 6º en carrera a pie, en unas horas compite en Corea del Sur

Redacción
14/11/2025 20:47
Prieto en una competición
Cedida

El pasado fin de semana, Andrés Prieto disputó su segunda prueba de élite en la Copa del Mundo de Triatlón, que se celebró sobre la distancia sprint de 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie en la localidad japonesa de Miyazaki. 

Andrés realizó una gran actuación, finalizó con un tiempo total de 55 minutos y 18 segundos, a 30 segundos del ganador. 

Fue el 15º mejor nadador (9’09”), el 9º en el segmento ciclista (30’13”) y consiguió la mejor marca en la carrera a pie (14’36”).

Su próxima competición es este sábado en  Corea del Sur donde disputará  la prueba World Triathlon Cup de Tongyeong. 

Te puede interesar

Uno de los anillos robados

Investigan a una vimiancesa por apropiarse de joyas y dinero en la casa en la que trabajaba
Europa Press
Vista de la sede consistorial de Carballo

Plazo final para los Premios do Deporte de Carballo
Redacción
Jugada del Basket Xiria-Universidad de Oviedo, único equipo hasta ahora que logró ganar al Marín

El Marín pone a prueba el liderato del Calvo Basket Xiria
Redacción
Una jugada del Escola Lubiáns-Oleiros

Lubiáns quiere cortar la racha triunfal que lleva el AC Ordes
Redacción