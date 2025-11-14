Duelo en mitad de la tabla entre el Calvo Xiria y el Reconquista

David García Pichel en una acción del Calvo Xiria-Teucro Raúl López Molina

Después de su derrota en el último instante en la pista del Luceros (31-30), el Calvo Xiria afronta la undécima jornada liguera recibiendo este sábado (pabellón Vila de Noia, 20.00) a un Reconquista de Vigo con el que marcha empatado a puntos en mitad de la tabla.

Los carballeses aspiran a repetir su última actuación en casa, que les valió para superar al potente Teucro.

Los de Adrián Dubra quieren seguir escalando posiciones y para ello necesitan hacerse fuertes en el Vila de Noia jugando con intensidad y consistencia.

Para poder doblegar al Reconquista de Vigo será clave controlar el ritmo del partido desde el primer minutos, mantenerse firmes en defensa, aprovechar los contraataques y transformar el aliento de la grada en un factor decisivo.

El duelo promete emoción, alternativas y buen balonmano para lo que se necesitará de una buena entrada en las gradas del Vila de Noia.

1ª Autonómica Femenina

Este sábado también juega en casa el Calvo Xiria Femenino, que recibe a las 17.45 horas al Balonmano Poio Artai en un nuevo desafío de la 1ª Autonómica Femenina.

Las carballesas llegan en uno buen momento. El empate en la complicada pista de Santa Comba y la contundente victoria frente al Mecalia Atlético Guardés dejan claro que el equipo va cogiendo ritmo, confianza y equilibrio entre defensa y ataque.

La solidez atrás y la circulación rápida de balón están siendo sus principales armas. En frente estará un Poio Artai que también llega con buenas sensaciones.

El conjunto pontevedrés logró recientemente un importante triunfo ante lo BM Porriño.

El apoyo de las gradas será clave para que las locales continúen en su buena dinámica y consoliden su posición en la parte alta de la tabla.

Se espera un duelo igualado, intenso y con mucho juego colectivo

1ª Autonómica Masculina

Por lo que respecta a la 1ª Autonómica Masculina, el Calvo Xiria B se desplaza este sábado al pabellón de San Marcos para jugar ante el Noroplaza Atlántico (19.30 horas).

Tras su último triunfo ante Rasoeiro, la evolución del cuadro carballés es evidente.

En esta jornada se mide a un rival que destaca por su juego combinativo, la fortaleza de su primera línea y que intentará imponer un ritmo alto desde el inicio, al que del Calvo Xiria deberá responder con orden, intensidad defensiva y efectividad en las finalizaciones.