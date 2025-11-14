El Bergantiños busca recuperar el camino del triunfo en casa

Peña controla un balón en el encuentro ante el Fabril | PATRICIA G.FRAGA EC

El Bergantiños tiene un duelo clave para volver a encaminar su destino hacia la victoria tras dos empates consecutivos. El último, ante el Fabril, dejó buenas sensaciones dentro del vestuario.

Enfrente tendrán a un Atlético Astorga (sábado, 17:00) que ha obtenido resultados positivos en las últimas semanas tras ganar al Lealtad (1-2) y empatar ante la UD Ourense (1-1). A pesar de que sus números en la nueva categoría, a la que han ascendido esta campaña, no han sido demasiado buenos, con seis derrotas, dos empates y dos victorias, el equipo parece estar ya cogiendo ritmo.

Simón Lamas define a su rival como un conjunto con buen juego directo y transiciones peligrosas, además de ser fuerte a balón parado, algo que puede complicar el encuentro a los rojillos si no tienen la debida precaución. Destaca que es un equipo que presiona, mantiene un ritmo alto en los duelos y es muy completo, aunque confía en que su plantilla, con el plan de partido preparado para este envuentro, pueda neutralizar sus virtudes o, al menos, evitar que les hagan más daño del necesario.

Para el técnico rojillo es vital recuperar sensaciones y traducir los buenos momentos en victorias. “Creo que o equipo necesita ou ten a responsabilidade de facer bo o punto de Abegondo”, donde el Bergantiños mostró un gran nivel, sobre todo defensivamente.

Contra el Astorga deben repetir esa solidez y afinar la línea ofensiva para conseguir el resultado que anhela toda la plantilla: volver a sumar de tres. “Se xogamos a un ritmo alto dende o principio, imos ser capaces de sacalo”, aunque sabe que no será fácil.

Once puntos en casa

De los cinco partidos que han disputado en As Eiroas, este será el sexto, el Bergantiños ha sumado once puntos de quince posibles, con tres victorias y dos empates. No es que su campo les dé suerte especialmente, aunque el apoyo de su gente siempre ayuda en los momentos complicados, es simplemente que el equipo está cuajando una gran temporada. Fuera de casa también han logrado ocho puntos (dos victorias y dos empates), y solo han caído en una jornada.

Los números sitúan al Bergantiños como el segundo equipo en mejor forma en los últimos cinco encuentros, según Flashscore, únicamente superado por el Numancia, que les aventaja por un gol de diferencia.