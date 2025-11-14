El Marín pone a prueba el liderato del Calvo Basket Xiria

Jugada del Basket Xiria-Universidad de Oviedo, único equipo hasta ahora que logró ganar al Marín Raúl López Molina

La séptima jornada liguera de la Tercera FEB depara un apasionante Oposita Marín Ence Peixegalego-Calvo Basket Xiria, toda vez que se enfrentan ni más ni menos que segundo y primer clasificado.

El partido se juega en la localidad pontevedresa a partir de las 20 horas de este sábado.

Los carballeses llegan a la cita contando los seis partidos jugados hasta ahora por victorias siendo el único equipo de la categoría que permanece invicto.

De los seis triunfos que llevan, la mitad los consiguieron fuera (ante Obradoiro de Ames, Rosalía y Chantada) y este sábado esperan sumar el cuarto.

Las estadísticas muestran registros muy parejos en cuanto a puntos encajados (383 el Marín y 393 los de Carballo), si bien los locales están demostrando mucha más capacidad anotadora, con 539 puntos en seis partidos, por los 449 que llevan los de Basket Xiria.

Los de Héctor Méndez quieren aprovechar la buena dinámica que atraviesan, tanto a nivel de juego como de confianza anímica, para imponerse a un equipo que solo perdió un partido, el de la jornada 1 ante el Universidad de Oviedo.