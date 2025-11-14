Lubiáns quiere cortar la racha triunfal que lleva el AC Ordes

Una jugada del Escola Lubiáns-Oleiros Raúl López Molina

Importantísimo partido el que disputan este sábado el Calvo Escola Lubiáns y el AC Ordes.

El partido se juega en el pabellón Carballo Calero a partir de las 20 horas y va a poner a prueba la buena racha que llevan ambos equipos, que ocupan la segunda y la tercera plaza del grupo empatados a 16 puntos.

Los carballeses han ido a más con el transcurrir de las jornadas y suman cuatro victorias consecutivas.

No se queda atrás un Ordes que solo ha cedido un empate (en casa ante el Liceo) y es, junto al Lubiáns, la principal amenaza ahora mismo para el líder Oviedo Roller (21puntos), máxime porque tiene un partido menos que sus rivales.

De su potencial da idea el hecho de que solo han encajado 9 goles en seis partidos, frente a los 21 en siete que lleva el Lubiáns.

En ataque también se están mostrando más efectivos con 26 goles marcados, por los 21 que llevan los de Canalda.

Así las cosas, se prevé un partido igualado en el que los carballeses confían en aprovechar su buen momento y el calor de su afición para sumar 3 nuevos puntos y asegurarse la segunda plaza del grupo