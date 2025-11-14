Plazo final para los Premios do Deporte de Carballo

Vista de la sede consistorial de Carballo EC

El próximo viernes 21 de noviembre finaliza el plazo para que las entidades deportivas o cualquier persona interesada en la promoción del deporte en Carballo proponga su candidaturas para la primera edición de los Premios do Deporte Concello de Carballo.

Habrá nueve categorías con premio: mejor deportista masculino y femenino (adulto y promesa), premio Pedras Blancas al logro deportivo, premio Carballo Deporte a la promoción y organización de actividades, y premio Arsenio Iglesias al mejor entrenador/a, institución destacada y uno a la trayectoria deportiva