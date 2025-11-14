Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Plazo final para los Premios do Deporte de Carballo

Hasta el viernes de la próxima semana se pueden presentar candidaturas para la primera edición de los galardones

Redacción
14/11/2025 22:51
Vista de la sede consistorial de Carballo
EC

El próximo viernes 21 de noviembre finaliza el plazo para que las entidades deportivas o cualquier persona interesada en la promoción del deporte en Carballo proponga su candidaturas para la primera edición de los Premios do Deporte Concello de Carballo. 

Habrá nueve categorías con premio: mejor deportista masculino y femenino (adulto y promesa), premio Pedras Blancas al logro deportivo, premio Carballo Deporte a la promoción y organización de actividades, y premio Arsenio Iglesias al mejor entrenador/a, institución destacada y uno a la trayectoria deportiva

