Deportes

El Calvo Xiria supera al Renconquista de Vigo por 29-20

Los carballeses mandaron casi siempre aunque no fue hasta la segunda parte cuando rompieron definitivamente el partido

Redacción
15/11/2025 23:42
Pablo Veiga disponiéndose a lanzar sobre la meta olívica
Pablo Veiga disponiéndose a lanzar sobre la meta olívica
Raúl López Molina

El Calvo Xiria se impuso con autoridad al Reconquista de Vigo (29-20) en partido correspondiente a la décima jornada de 1ª Estatal de Balonmano. 

Después de una primera mitad más igualada (12-10) al descanso, en la segunda los carballeses consiguieron romper muy pronto el partido para ir aumentando poco a poco su renta hasta alcanzar los nueve goles de ventaja.

