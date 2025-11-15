El Calvo Xiria supera al Renconquista de Vigo por 29-20

Pablo Veiga disponiéndose a lanzar sobre la meta olívica Raúl López Molina

El Calvo Xiria se impuso con autoridad al Reconquista de Vigo (29-20) en partido correspondiente a la décima jornada de 1ª Estatal de Balonmano.

Después de una primera mitad más igualada (12-10) al descanso, en la segunda los carballeses consiguieron romper muy pronto el partido para ir aumentando poco a poco su renta hasta alcanzar los nueve goles de ventaja.