Deportes
El Calvo Xiria supera al Renconquista de Vigo por 29-20
Los carballeses mandaron casi siempre aunque no fue hasta la segunda parte cuando rompieron definitivamente el partido
El Calvo Xiria se impuso con autoridad al Reconquista de Vigo (29-20) en partido correspondiente a la décima jornada de 1ª Estatal de Balonmano.
Después de una primera mitad más igualada (12-10) al descanso, en la segunda los carballeses consiguieron romper muy pronto el partido para ir aumentando poco a poco su renta hasta alcanzar los nueve goles de ventaja.