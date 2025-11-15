El gol abandona al Bergantiños

Darío Germil trata de interceptar un balón Raúl López Molina

No pudo pasar el Bergantiños del empate ante un rival que ocupa zona de descenso.

El equipo de Simón Lamas, en el que debutó en los minutos finales Uwumiro, sigue con la pólvora mojada y enlazó su tercer encuentro sin marcar.

También el tercero con la portería de Santi Canedo inmaculada, lo que le permite mantenerse en los puestos nobles de la clasificación.

La tormenta que cayó media hora antes del partido no amedrentó a los protagonistas, que comenzaron el encuentro con ímpetu.

Treinta segundos tardó en generar la primera ocasión de gol el conjunto maragato. Adri Álvarez, cerca del pico del área, soltó un zambombazo al que le faltó mejor puntería.

El Bergantiños no tardó en adueñarse de la pelota, pero se encontró a un oponente con las líneas juntas, en las que todos ayudaban a que Darío no condicionara con sus recepciones de espaldas a puerta.

Cierto es que Marru, más por dentro que otras veces, pudo romper la última línea para recibir el pase interior, pero Llamazares, que gozaba de su primera titularidad, salió y tapó bien.

Con tanta gente custodiando la frontal del área, Marru chutó una pelota en conducción que pasó a un palmo del poste. Era aún el minuto 6.

El equipo astorgano volvió a acercarse al marco local en una acción de sorpresa, con Adri Álvarez de protagonista. Su centro terminó en el travesaño.

El delantero protagonizó otra acción individual por la izquierda con pase a Ayoub, en el corazón del área, que remató con poca fortuna. El propio Adri Álvarez volvió a toparse con el larguero superado el cuarto de hora.

En un disparo más ingenuo, el sorprendido fue el jugador visitante al ver la confianza con la que Santi Canedo detuvo la pelota, que se le escurrió entre los guantes y pegó en el larguero.

Fito subió muchos metros rompiendo líneas, metió un pase típico de un 10 con clase para la entrada de Iago Novo, que quiso meter la pelota entre las piernas de un Llamazares, que reaccionó con agilidad para detener el esférico.

Segunda parte

El Bergantiños devolvió al Astorga la velocidad en la generación de la primera ocasión del nuevo acto.

Llamazares volvió a ejercer de dueño del área con otra buena intervención en el mano a mano con Koke.

Tan clara fue la de que dispuso el conjunto astorgano en el minuto 54. Jesu, metido en una telaraña de defensores, cabeceó picado un córner, pero Santi Canedo punteó el remate por encima de la portería.

Simón Lamas reaccionó. Dos jugadores que acababan de entrar, Barck e Isma Cerro, montaron un ataque desde tres cuartos.

El exjugador del Marino dejó de tacón a Peñalver, que entró en el área para servir un centro a Darío, ligeramente atrasado para la buena culminación de la acción.

Luego fue Marru el que se atrevió a vaciar otra bala de su cargador tras mucho tiempo sin generar en ataque.

El técnico local acabó quemando sus naves tras mejorar el porcentaje de posesión.

Jugó con tres centrales, quiso embotellar a los visitantes en su área e hizo debutar a Uwumiro.

El Bergan lucho hasta el final, pero estaba Llamazares enfrente. Primero sacó un tiro de Barck y luego un mano a mano ante Marru, que no pudo completar Isma Cerro.