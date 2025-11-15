El Marín rompe la racha de imbatibilidad del Basket Xiria

En la séptima jornada liguera de la Tercera FEB llegó la primera derrota para un Calvo Basket Xiria que luchó hasta el final para cambiar su suerte.

Los carballeses fueron superados en los dos primeros cuartos por un Marín con algo más de acierto, que le valió para llegar al descanso con 10 puntos de ventaja (38-28).

En la segunda mitad los de Héctor Méndez salieron a por todas y aunque se impusieron en los dos últimos parciales, no pudieron enjugar la desventaja y acabaron cediendo por 5 puntos (68-63).

Curtis Larousse fue, junto al local Hogan, el máximo anotador del partido con 13 puntos.