El Sofán no se fía del Paiosaco pese a su mala posición en la tabla

Imagen correspondiente al derbi que ambos equipos disputaron la pasada temporada en O Carral Raúl López Molina

La undécima jornada liguera de Preferente Fugal depara un siempre interesante derbi entre el Sofán y el Paiosac., equipos que llegan a esta cita dominical (O Carral, 16.30 horas) con dinámicas contrapuestas.

Mientras los carballeses han empezado bien la temporada y están luchando por consolidarse en posiciones de playoff, por más que su técnico, Pablo Torreira, se marque como objetivo asegurar primero la permanencia antes de empezar a mirar hacia arriba, el equipo de la localidad de la feria está cuarto por la cola en posiciones de descenso.

Los verdiblancos solo han sumado un triunfo en lo que va de liga, pero lo cierto es que el equipo está compitiendo bien y ha plantado cara a casi todos los rivales, incluido el Lalín ante el que viene de empatar en casa (0-0), además de hacer méritos para lograr un mejor resultado.

Si el talón de Aquiles del Paiosaco está siendo la falta de gol, el Sofán tampoco acaba de mostrarse todo lo firme que le gustaría cuando juega en casa, en donde ha sido superado por tres de los ‘grandes’ de la categoría: Negreira, Órdenes y San Tirso.

Todos estos condicionantes no hacen más que incrementar el atractivo del duelo de este domingo, para el que está asegurada la movilización de las dos aficiones.

“En un derbi siempre se igualan las cosas. Además, el Paiosaco tiene un buen bloque, mantiene su esencia competitiva de siempre y la temporada pasada ya nos ganó por 1-2 pese a que llegaba en una situación similiar”, explica Pablo Torreira, entrenador del Sofán.

El técnico espera un derbi igualado, que afrontan con la intención de empezar a ser más regulares en O Carral y sumar 3 puntos “para compensar a nuestra afición y enchufarla aun más”.

Torreira tiene las bajas seguras de Braian y Dani García y la duda de Pablo Parafita por unas molestias musculares.

Christian Gómez Su homólogo del Paiosaco, Christian Gómez tampoco podrá contar con el sancionado Josiño ni con Cristian, con problemas en un tobillo, por lo que volverá a incluir en la convocatoria al mediapunta juvenil Anxo.

Para él la posición en la tabla no refleja el nivel de juego ni las buenas sensaciones que desprende el equipo, por lo que asegura que viajan a Sofán con toda la ilusión del mundo: “Es un campo pequeño en el que la efectividad en las áreas va a ser determinante”.

Christian le recomienda al público que espere hasta el pitido final, porque “en este tipo de derbis hasta el último instante pueden pasar cosas, y esperemos que pasen a nuestro favor”.

Tanto él como sus jugadores saben que no van a estar solos en la cita de O Carral: “Esta semana hubo aficionados que se acercaron a los entrenamientos a animarnos. Sentir ese cariño nos da fuerzas y vamos a luchar al máximo para tratar de darle una alegría a nuestra gente, aunque no será fácil porque el Sofán tiene un equipazo y a un gran entrenador como Pablo, que es el líder del proyecto”.