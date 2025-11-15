Mi cuenta

Deportes

Lubiáns empezó mal otra vez y tuvo que igualar el 0-2 que encajó en los primeros minutos

Álex Pérez, con un doblete, volvió a salvar a los suyos y ya es el máximo goleador del grupo

Redacción
15/11/2025 23:57
Jugadores del Lubiáns celebrando uno de los goles de Álex Pérez
Raúl López Molina

Tal y como se esperaban, Lubiáns y Ordes protagonizaron un choque tremendamente disputado en el que hubo alternativas y emoción hasta el último instante. 

De salida los carballeses incurrieron en viejos errores y permitieron que los visitantes se pusieran muy pronto por delante.

 En el primer minuto Hugo Iván ya dispuso de un penalti que no acertó a trasformar, pero poco después Anxo Franqueira ponía el 0-1 y tres minutos más tarde Martín Francos el 0-2. 

Con el partido cuesta arriba, el Lubiáns no quiso ser menos y el goleador Álex Pérez, en apenas tres minutos, restableció el empate situándose como máximo goleador del grupo con 12 tantos.

