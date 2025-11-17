El Bergan no cede y suma su quinta victoria de la campaña

El duelo Bergantiños-Domaio en As Eiroas Raúl López Molina

El Bergantiños consiguió su segunda victoria consecutiva, la quinta de la temporada, al imponerse al Domaio, penúltimo de la clasificación, por 3-0. Los goles fueron obra de María Tojo, Noelia Gómez y Andrea Ansede.

El Bergantiños se hizo dueño del balón en el primer tiempo mientras que el equipo rival salió al terreno de juego con un bloque bajo intentando generarles peligro por fuera, lo que les complicó algo el encuentro a las rojillas. Con el paso de los minutos, las ocasiones fueron siendo más claras para las locales. El primer gol, ya superada la media hora de partido llegó tras un córner en el que remató María Tojo.

A pesar de la ventaja el Domaio también tuvo varias ocasiones en las que aprovecharon balones largos para intentar hacerles daño, pero las rojillas fueron quienes crearon más peligro con jugadas de dos contra uno y combinaciones por las bandas.

En la segunda parte el partido siguió con la misma dinámica, el Bergantiños mantuvo el control del partido, aunque no podía relajarse ante los intentos del Domaio.

En el minuto 55, una buena presión de Tojo tras un error en la salida de balón permitió a Noelia Gómez anotar el segundo tanto. El tercero llegó tras otro saque de esquina, esta vez fue Andrea Ansede la que la enchufó dentro de la portería para sentenciar el partido y sumar tres puntos importantes para seguir en la parte alta.

Otros resultados

El Xallas perdió por la mínima (0-1) ante el Calo con un gol en propia meta.

En la Segunda, el Muxía cedió sus primeros puntos de esta temporada tras perder (2-1) ante el líder, el Tordoia.

El resto de equipos costeros ganaron. Eirís- Corme (0-2), Bergan B-Cultural Maniños (4-0), Cee-San Lázaro (3-1), Nicrariense-Esteirana (1-3). Al Dumbría le toco descansar esta jornada.

El Muxía es segundo, tercero el Bergan B, cuarto Corme, sexto Dumbría, noveno Cee y Esteirana 13.

El Muxía mantiene el paso firme en la Segunda Galicia Más información

En la Tercera, el Escola Juan Cabrejo gana en el último minuto ante el Puenteceso (2-1) y se mantiene en lo más alto, seguido del Outes que ganó ante el Cerqueda (3-1). El Soneira cae a la cuarta posición tras empatar con el Zas (1-1).

Victoria importante para el Cabana (2-0) ante el Corcubión. Los dos conjuntos llegaban al encuentro con los mismos puntos. Después de esta victoria las de Cabana se sitúan terceras. También ganaron las Miúdas (3-5) ante la Baña y el Xallas B pierde por la mínima (1-0), ante el Dubra.

Próximos rivales

Las rojillas viajan el próximo fin de semana a Santiago para enfrentarse al Victoria FC en el campo de Santa Isabel, en un duelo que se prevé igualado.

Ambos conjuntos llegan con los mismos puntos, aunque las de Carballo ocupan una posición más alta por diferencia de goles. El año pasado ya se enfrentaron en la competición: el Victoria ganó ambos encuentros, 0-1 en As Eiroas y 4-0 en su campo. Habrá que ver si las de Raúl Martos pueden mejorar los resultados este año.

Por su parte, el Xallas viajará hasta Lugo para medirse al Antas.

En la Segunda habrá varios derbis costeros: Corme-Cee y Muxía-Bergantiños B. Además, el Dumbría se enfrenta al Tordoia y la Esteirana al Brexo Lema. En la Tercera, Escola Juan Cabrejo-Soneira, Corcubión-Puenteceso, Zas-Outes, Xallas B-Miúdas, Dubra-Cabana, Cerqueda- A Baña