Deportes

El Club do Mar no perdona ante el Boimorto

Esta jornada sumaron todos los equipos costeros excepto el Fisterra que cayó ante el Castriz

Laura Rodríguez
17/11/2025 22:41
Club do Mar y Boimorto, durante el encuentro disputado ayer en el Municipal de A Laracha
Club do Mar y Boimorto, durante el encuentro disputado ayer en el Municipal de A Laracha
Raúl López Molina

El Castriz gana el derbi de la parte baja de la Primera tras vencer al Fisterra por 4-1, el Club do Mar se impone al Boimorto (5-1) Muxía y el Camariñas consiguen los tres puntos en el descuento y la Esteirana empata ante el Praíña. 

El Club do Mar, escala posiciones tras imponerse al Boimorto en el Municipal da Laracha (5-1). Aunque los visitantes fueron los encargados de abrir el marcador los de Caión reaccionaron rápido para poner el partido a su favor y los dos dobletes de Alberto Diaz y Tiago Mendes les dieron la victoria. También anotó Mario Vila. 

El Castriz se adelantó al Fisterra a pocos minutos de empezar por medio de Jose Rey y aunque el Fisterra empató por medio de Isaac Fábregas, Josiño volvió a poner la superioridad para su equipo. En la segunda parte Juan Diaz y Carlos Rieiro ampliaran la contienda. Los tres puntos se quedaran en el San Pedro (4-1). Fisterráns e xalleiros intercambian posiciones pero ambos siguen en el descenso. 

El Camariñas sube algunos puestos, hasta la octava posición tras ganar ante el Vizoño por la mínima (0-1), en un partido de fútbol muy directo, y marcado por las condiciones del campo. Finalmente, tras un buen partido de los de Juan Cabrejo lograron los tres puntos por medio de Adam Bulsalham ya superado el tiempo reglamentario de partido. 

El Muxía también decidió su partido ante el Arzúa, que está en los puestos de promoción, superados los 90 minutos. Los muxiáns sacaron garra para sumar su segunda victoria consecutiva.

Fueron los locales los que se adelantaron en dos ocasiones pero Francisco Moreira, en la primera parte y Victor Alcaina, en la segunda y desde el punto de penalti fueron igualando el encuentro para no dejar escapar los puntos. Finalmente, ya en el minuto 93 Moreira decidió el partido. 

La Esteirana fue el único equipo que viajó fuera de la Costa y no pudo ganar a domicilio. Los de Esteiro llegaron a ir dos goles por encima, con los tantos de Antón Olveira y Pablo Rama pero los del Praíña se metieron en el partido antes de llegar al descanso y ya en la segunda parte consiguieron empatar(2-2). Terceras tablas de la Esteirana, que sigue cerrando la clasificación. 

A. Pérez Cavolo