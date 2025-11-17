El Coristanco arrebata el liderato al Oza en su duelo directo

El Coristanco celebra el liderato. FOTO: SD CORISTANCO

Oza y Coristanco llegaban al encuentro empatados a puntos. Ambos sin ceder ningún punto esta campaña. Una igualdad que se rompió el pasado domingo en el minuto 75 con un gol en propia meta.

El Coristanco fue el primero en meterse un gol en su propia portería, en el minuto 3, supieron remendarse de su error y el partido fue igualado en el marcador hasta que el mal fortunio para los de Oza les haría regalar su liderato y darle ventaja a su mayor competidor, al menos por ahora, por el primer puesto.

El Cerqueda, tercero, ganó 2-4 ante el Lira. En el minuto 57, Juan RIvera rompió con la igualdad en el marcador y Marcos Pensado sentenció en el 75.

El Cee gana ante el Muxía B (1-3) en un partido que ya se resolvió en el primer tiempo. Otro equipo del concello, el Atlético Pereiriña ganó 3-0 ante el Camelle.

El Nantón asciende al séptimo puesto tras su victoria por la mínima ante el Inter de Brens (0-1) con un gol en el minuto 89. El Sporting Seaia supera al Buño también por la mínima distancia (0-1).

Mismo resultado en el Volantes de Baños-Laxe que acabó a favor de los laxenses con un gol en propia puerta. Con este resultado dejan de ser colistas y pasan a ser doceavos. El Baíñas descansó.

Clasificación

Lidera el Coristanco (24 puntos) seguido del Oza (21), 3. Cerqueda (19), 4. Cee (17), 5. Atl.Pereiriña (16), 6. Baíñas (12), 7. Nantón (12), 8. Lira (11), 9. Sp. Seaia (10), 10. Volantes de Baño (10), 11. Buño (8), 12. Laxe (7). Cierran 13. Camelle (6), 14. Inter de Brens (6) y Muxía B (4).