Deportes

El Malpica se afianza como líder en una jornada llena de empates

Los cuatro equipos primeros equipos que le siguen en la clasificación solo sumaron un punto

Laura Rodríguez
17/11/2025 23:04
El Malpica celebrando su liderato
El Malpica celebrando su liderato
SCD Malpica 

El Malpica firmó su séptima victoria gracias a Saydou, que anotó tres goles en la primera parte del encuentro ante el Muros. Los visitantes lograron meterse en el partido con un tanto de Alonso Louro, pero el resultado final fue 3-1 a favor de los locales. 

Este resultado les da una ventaja de 3 puntos del Baio, que empató con el San Lorenzo (1-1). Hugo Pereiro adelantó a los carballeses en el minuto 65, el baiense Alejandro Muíño puso las tablas en el marcador poco después. 

El Xallas cedió puntos por tercera jornada consecutiva al empatar en Ponteceso (1-1). Mendieta abrió el marcador para los locales en la primera parte, y los xalleiros lograron igualar el resultado en la segunda.

Otro empate fue el de Outes y Corme (2-2). Manel Carou adelantó a los locales con dos tantos, mientras que el Corme igualó en el segundo tiempo gracias a un gol en propia puerta local y a un tanto de Eloy Villar. 

El Sofán B salvó un punto en los últimos minutos de su encuentro ante el Cabana. Los visitantes mantenían la superioridad, con los dos goles de Diego Castro y uno de Miguel Blanco hasta el minuto 88, cuando un penalti de Daniel Calvete, que ya llevaba un gol, recortó distancias. En el 96, el propio Calvete volvió a anotar para firmar el empate 3-3

El Corcubión venció al Zas con goles en tiempo de descuento. Mario Suárez abrió el marcador al minuto 20, y en la recta final, César Lojo (95’) y Jose Castro (102’) sentenciaron la victoria local (3-1). Joel Urbieta anotó para los visitantes. 

El Mazaricos remontó al Monte Louro en el segundo tiempo y se llevó la victoria en el añadido (2-3). Los de Muros fueron venciendo al descanso pero en el segundo tiempo los visitantes anotaron tres goles.

 El Porteño ganó al Soneira con un gol de Bruno Romero en el minuto 93, en un partido muy igualado, 3-2

