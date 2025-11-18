Crean una asociación, Asfacos, para defender el interés general del fútbol de la Costa

El acuerdo se tomó en una reunión celebrada en al Multiusos de Santa Comba, sede de la nueva entidad Cedida

En una reunión celebrada el pasado lunes en Santa Comba los diecinueve equipos asistentes acordaron crear la entidad denominada Asociación de Fútbol Afeccionado da Cosga (Asfacos), con el fin de defender el interés general del fútbol costero, fortalecer la unión entre clubes y proponer ideas que contribuyan a potenciar sus distintas competiciones.

Por lo de pronto se ha procedido a la elección de una junta gestora que se encargará de pilotar el proyecto constituyente de la nueva entidad tras lo que se procederá a la elección de la primera junta directiva.

Fue hace cosa de un mes cuando empezaron los primeros contactos entre los equipos promotores para tratar de darle forma a la iniciativa.

A la reunión celebrada el lunes en el Multiusos de Santa Comba asistieron representantes de 19 clubes, mientras que otros 7 excusaron su ausencia a la vez que mostraron su disposición a participar.

Durante el encuentro se insistió en que Asfacos no nace contra nada ni contra nadie y que sus principales objetivos son los de mirar por el bien general de fútbol costero, proponer ideas y “ayudar a construir”.

También se quedó en explicar el proyecto al resto de clubes de la Costa con el fin de tratar de involucrar al mayor número posible.

La gestora está presidida por Vinto Tajes Sendón (Os Miudos) y de ella también forman parte José Manuel Pérez (Xallas), Carlos Romero (Outes), Ricardo Serrano (Sofán), Carlos Lema (Corcubión) y Michel Rey (Cabana).