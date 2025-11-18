El Calvo Xiria Femenino se impone al Poio Artai por 28-23

Las carballesas estuvieron a muy buen nival ante el Poio Artai Raúl López Molina

El Calvo Xiria Femenino se impuso con autoridad al Poio-Artai por 28-23 en partido correspondiente a la tercera jornada de 1ª Autonómica.

Las carballesas llegaban a la cita con ganas de hacer bueno el punto obtenido la semana anterior en el derbi ante el Balonmano Xallas.

Las de Brais Puñal saltaron a la pista muy centradas y con una defensa muy activa que propiciaba errores y pérdidas del rival, viéndose reflejada esa disposición en el marcador.

Tras empezar a abrir brecha las del Xiria se mostraron más regulares que en partidos anteriores a base de minimizar errores, lo que les permitió llegar al descanso con 5 goles de ventaja (15-10).

En la segunda mitad el Artai probó diversos planteamientos ofensivos, pero la defensa local supo contrarrestarlos y mantener la renta, aunque en ataque las del Calvo Xiria cometieron algunos fallos de los que supieron sobreponerse rápido.

El equipo sigue creciendo poco a poco y mostrando muchas ganas sobre la pista.

Calvo Xiria B

En 1ª Autonómica Masculina el Calvo Xiria B salió derrotado por 31-22 de su visita al pabellón de San Marcos de Abegondo, en donde se enfrentó al Noraplaza Atlántico.

Pese a la derrota, el equipo demostró carácter y no tiró la toalla en ningún momento.

Los carballeses empezaron bien y durante toda la primera mitad llevaron la iniciativa con un juego muy serio y organizado.

Gracias a una defensa muy intensa y compacta y a un ataque muy fluido mandaron también en el marcador, llegándose al descanso con una ventaja mínima (11-12).

En esta fase destacó Marcos Varela con 6 goles, así como el guardameta Alejandro Vázquez Eirís, pese a sufrir dos lanzamientos directos al rostro.

En la segunda mitad hubo un cambio de decoración. Las exclusiones de 2 minutos sin un criterio claro fueron constantes y afectaron negativamente al equilibrio del Xiria.

Sus variantes defensivas (6:0, 5:1 e individual) fueron castigadas reiteradamente por supuestas invasiones del área, decisiones que descentraron al equipo.

La expulsión de Nicolás Cancela a los 38:58 por acumulación de exclusiones y la lesión de Diego Mourelle al comienzo de la segunda mitad, fueron dos momentos claves que desestabilizaron a los visitantes.

A pesar de ello, los verdinegros pelearon hasta el final ante un Noroplaza que amplió su ventaja en los últimos minutos.

1ª Nacional

En 1ª Nacional el triunfo del Calvo Xiria ante el Reconquista de Vigo (29-20) se cimentó en una gran segunda mitad, en la que Chimpo fue el motor ofensivo de los suyos anotando varios goles consecutivos, lo que desgastó a la defensa viguesa.

En defensa los carballeses estuvieron muy centrados y supieron mantener a raya a los goleadores del Reconquista.

Los de Adrián Dubra mantuvieron un ritmo alto de juego, lo que les permitió acabar incrementando su renta a 9 goles tras llegarse al descanso con un 12-10