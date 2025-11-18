El Paiosaco cesa a Christian Gómez y se fija en Iván Sánchez

Christian Gómez en un partido con el Paiosaco Raúl López Molina

El empate del pasado domingo ante el Sofán en el derbi disputado en O Carral (1-1) no ha sido suficiente para Christian Gómez, que este martes dejó de ser entrenador del Paiosaco.

La directiva ha decidido destituir al preparador carballés, que tenía al equipo en la decimocuarta posición del Grupo I de Preferente Futgal, un punto por encima de los puestos de descenso.

En cuanto al sustituto, el mejor colocado es Iván Sánchez, extécnico del Silva.

La temporada nació torcida para el Paiosaco, un equipo que hace dos temporadas estaba en Tercera Federación y que tras terminar séptimo el curso pasado decidió dar un giro, terminar la etapa de Diego Armando García y apostar por Christian Gómez, quien había ejercido como entrenador en la base del club y desarrolló las tareas de coordinador y segundo en el sénior.

La victoria se hizo esperar hasta la séptima jornada, con un 1-2 en Maniños, y el bagaje con el carballés al frente fue de 9 puntos (un triunfo, seis empates y cuatro derrotas).

Tras empezar de forma dubitativa ante conjuntos de la zona baja, el Paiosaco parecía dar signos de ligera mejoría en las últimas semanas, con una derrota ante el líder Negreira y empates ante equipos de la zona alta como Betanzos, Lalín y Sofán, pero la falta de triunfos ha acabado precipitando la decisión de la directiva.

El relevo mejor colocado

Todavía no hay nada cerrado, pero la opción de Iván Sánchez como sustituto de Christian Gómez cobra cada vez más fuerza.

El técnico de 39 años no tiene experiencia en Preferente, pero sí en la categoría de abajo y en la de arriba.

Primero asumió el mando del propio Cambre, con quien logró cuatro permanencias en Primera Futgal, mientras que en el verano de 2022 se marchó al Silva para ser el segundo de Javi Bardanca.

Un año después, tras la marcha del clásico entrenador coruñés, Iván asumió sus labores y salvó al equipo con cierta comodidad en las dos temporadas que dirigió, con un decimosegundo y un decimotercer puesto final en ambas competiciones.

Si finalmente es el elegido del Paiosaco, debutará este domingo en A Porta Santa contra el Órdenes y cerrará la primera vuelta con choques ante Cidade de Ribeira, Sigüeiro, Dubra, San Tirso y Pol.