Laracha en Dúas Rodas no organizará el Trail Polas Cabeceiras do Anllóns 2026

Imagen de una de las últimas ediciones celebradas del trail Cedida

El Club Laracha e Dúas Rodas difundió un comunicado en el que informa de su intención de no organizar el Trail Polas Cabeceiras do Anllóns 2026, aunque es posible que, a modo de alternativa, se lleve a cabo otro evento deportivo sobre el que hasta el momento la entidad se resiste a adelantar nada.

Al respecto de los motivos que les llevan a tomar la determinación apuntan lo siguiente: “Dicha decisión no fue fácil para nosotros, ya que llevamos diez ediciones del Trail Polas Cabeceiras do Anllóns, en las que trabajamos mucho directiva, socios y colaboradores”.

Al respecto añaden: “Después de varias ediciones y de ver que las últimas no fueron como queríamos, consideramos que no es viable la realización del evento tal y como nos gusta a nosotros”.

Los responsables de Laracha en Dúas Rodas piden “compresión y apoyo en estos momentos duros de tener que tomar este tipo de decisiones”.

Por contra, confirman que la Marcha BTT Polas Cabeceiras do Anllóns sí se continuará celebrando con normalidad y ya anuncian la fecha concreta de la próxima edición, el 27 de septiembre de 2026.

Por último, adelantan que el lugar del trail podría ser ocupado por otro evento deportivo, si bien matizan que es demasiado pronto para desvelar nada, a la vez que proponen a los aficionados que propongan ideas en su perfil de Facebook.