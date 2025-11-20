Mi cuenta

Deportes

Andrés Prieto, 14º en la Copa del Mundo de Corea

Con este resultado, finaliza la temporada 2025 en el puesto 107º del ránking europeo y 196º del mundial 

Redacción
20/11/2025 22:13
Andrés Prieto en la competición. Cedida
Andrés Prieto en la competición. Cedida
EC

El pasado fin de semana, Andrés Prieto Villar, del AD Fogar, disputó su tercera prueba élite de la Copa del Mundo de Triatlón en Tongyeong (Corea), sobre distancia sprint: 750 m de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie. Firmó otra gran actuación al finalizar 14º con 51:57, a 43 segundos del ganador, el francés Maxime Hueber. 

Prieto remontó tras salir del agua en la 26ª posición (8:56) y marcó el 14º mejor tiempo en ciclismo (26:29), contactando con el grupo delantero. El esfuerzo se notó en sus piernas, y cerró la carrera a pie en 15:25, 17º mejor registro del segmento.

Con este resultado, finaliza la temporada 2025 en el puesto 107º del ránking europeo y 196º del mundial. 

