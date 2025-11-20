Vimianzo celebra su I Trofeo de Patinaje Artístico

Este sábado, 22 de noviembre, el pabellón del CEIP de Baíñas acogerá el I Trofeo de Patinaje Artístico de Vimianzo, con cerca de 90 participantes de distintos clubes de la comarca y otros lugares, a partir de las 11:00 horas. Destacan los 19 patinadores del Club Lubiáns, anfitrión del evento, y 13 del club de Carballo.

El trofeo supone un hito para Vimianzo, que organiza por primera vez una competición oficial de patinaje artístico, un deporte en pleno crecimiento.

El público podrá disfrutar de las coreografías de los participantes en distintas categorías, mostrando su trabajo de toda la temporada.Se espera una gran asistencia y la organización destaca la importancia de impulsar este deporte en la zona.