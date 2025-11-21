El Bergantiños no frena su racha y ya está en posiciones de playoff

Marru conduciendo un balón en el partido ante el Burgos Promesas Raúl López Molina

La victoria frente al Burgos Promesas (4-2) mantiene al Bergantiños una semana más en puestos de play off.

El conjunto carballés suma ya 14 puntos y se sitúa cuarto en la clasificación, aprovechando los tropiezos del Ávila, que cayó ante la Gimnástica Segoviana (1-0), y del Salamanca, derrotado por el Numancia (3-1).

“Estou contento polo nivel, polas sensacións e pola competitividade que amosa o equipo durante moitos tramos do partido. Temos que conseguir que iso perdure nos 90 minutos. Estou feliz polos futbolistas porque sei que isto lles axuda a confiar máis no traballo que estamos facendo. Queremos seguir nesta racha”, valoró al término del encuentro el técnico rojillo, Simón Lamas.

El Bergantiños firma así el mejor arranque de su historia en Segunda Federación.

En sus anteriores pasos por la categoría, nunca había superado los diez puntos a estas alturas. En las temporadas 2021/22 y 2024/25 apenas alcanzó esa cifra, tras conseguir cuatro empates y dos victorias y en la 2022/23, curso que terminó en descenso, sumaba tan solo cinco. Había ganado solo un partido y empatado otros dos.

El equipo ha encontrado estabilidad, intensidad y un bloque sólido que transmite confianza. Los números hablan por sí solos: cuatro victorias consecutivas, diez de los doce puntos posibles en As Eiroas y una clara sensación de crecimiento colectivo.

A pesar de los partidos ganados son conscientes de lo complicado que es conseguir cada victoria, y más en una semana difícil, ya que varios jugadores se vieron afectados por un virus.

“É moi importante ser capaces en semanas complicadas gañar os partidos, creo que o equipo fixo cousas moi ben, felicitar os xogadores porque volvemos a dar unha boa imaxe na casa. apuntó Lamas, satisfecho por cumplir uno de los objetivos marcados al inicio de temporada: ser un equipo fiable en su campo.

Marru, en el Top 3

La plantilla y el cuerpo técnico trabajan con la vista puesta en una temporada que puede ser histórica si logran mantener el nivel, algo siempre complicado en una categoría tan igualada como la Segunda Federación.

En el plano individual, Marru Marruecos se consolida como uno de los máximos goleadores del Grupo 1 con seis tantos, solo superado por Bil Nsongo, del Fabril, que lleva 7 y empatado con Joaquín Delgado, del filial del Real Oviedo.

Pese a los buenos resultados, Lamas mantiene los pies en el suelo y subraya que el equipo aún debe mejorar en determinados aspectos del juego.

“Houbo moitas cousas positivas, o inicio foi moi bo, pero administramos mal a vantaxe e mantivemos o partido demasiado aberto. Cometemos erros que lle deron opcións ao rival. Na segunda parte estivemos mellor”, analizó el técnico, consciente de que en esta categoría cualquier despiste puede costar caro.

El entrenador lugués también reconoció que su planteamiento inicial pudo no ser el más acertado pero está contento con lo que aportó cada jugador, lo necesario en el momento que el equipo más lo demandaba.

“Creo que todos os futbolistas nos dan algo distinto e iso fai que teñamos moitos recursos. Se os da primeira parte fan o seu traballo e os da segunda axudan a gañar, significa que a vitoria é de todo o equipo, e iso é o que máis nos gusta aos adestradores, que todos sexan partícipes e importantes”, subrayó.

El Bergantiños disfruta de uno de sus mejores momentos. Con una dinámica ascendente, una plantilla comprometida y una grada volcada, el club carballés mira al futuro con ilusión.

El objetivo inmediato es mantener la regularidad, seguir creciendo y prolongar la racha positiva. Ahora toca pensar en el siguiente reto: viajar a tierras cántabras para medirse, el próximo domingo, a un Rayo Cantabria que no se lo pondrá nada fácil a los rojillos, que tendrán que luchar si quieren seguir en los puestos nobles de la clasificación.