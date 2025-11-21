El Bergantiños resiste pese a una sequía que ya es tradición

Marru tira a portería en el partido frente al Langreo Raúl López Molina

El Bergantiños acumula ya tres jornadas consecutivas sin que el gol forme parte de su juego, una sequía que aparece en pleno año que apunta a ser uno de los mejores de su historia en la categoría. La ausencia de gol en el equipo de Simón Lamas no es nueva: las puertas vacías rara vez llegan de manera aislada.

En sus tres temporadas anteriores en Segunda Federación atravesó varias fases similares y, en la mayoría de ellas, encadenó al menos tres partidos seguidos sin ver portería. A estas alturas de campeonato, jornada 11, el patrón se repitE.

Tanto en 2021/22 como en 2024/25 y en esta misma campaña, los rojillos llegaron a este punto con tres encuentros sin marcar. Solo en la temporada del descenso, la 2022/23, la racha fue algo más corta, con dos derrotas por 0-1 ante Valladolid Promesas (2 de octubre) y Rayo Cantabria (15 de octubre).

Un patrón recurrente

La pasada temporada, la primera vez que el marcador se quedó a cero fue ya en la jornada inaugural, con el 0-0 ante el Guijuelo. En noviembre regresó el apagón ofensivo, esta vez con tres duelos seguidos sin celebrar un tanto: 1-0 ante el Valladolid Promesas, 0-4 frente al Compostela y 1-0 ante el Pontevedra en la jornada 12.

Algo similar ocurrió en su primer curso en la categoría. En plena adaptación, el Bergantiños encadenó tres partidos sin marcar: empate ante el Ceares (0-0), otro 0-0 frente al Salamanca y derrota frente al Langreo (0-3) Estas fases sin gol, además, no se limitan al arranque de temporada. Se repiten a lo largo del curso y, hasta este año, siempre habían incluido derrotas. Nunca antes habían enlazado tres empates consecutivos sin gol.

En la campaña pasada, el equipo cerró su participación en Segunda Federación con ocho partidos sin marcar. A las cuatro ya mencionadas se sumaron otras cuatro consecutivas en enero, con derrotas ante Real Avilés (3-0), Coruxo (0-1), Numancia (1-0) y Llanera (1-0).

Un año más atrás, en la 2022/23 la sequía fue aún más severa: 14 encuentros sin gol.

Tras los dos primeros, antes de jornada doce, llegó una racha de un mes completo sin perforar la red rival. Entre el 18 de diciembre y el 21 de enero, el equipo empató ante el Lugo (0-0) y perdió contra Coruxo (3-0), Real Oviedo B (0-2) y Gimnástica (1-0).

En febrero volvió la falta de puntería con otros cuatro partidos sin marcar, todos ellos saldados con derrota: Real Avilés (1-0), Palencia (0-1), Valladolid Promesas (2-0) y Laredo (0-1).

Y todavía habría un último bache en marzo, tres nuevos encuentros con la portería a cero frente al Ourense CF (1-0), Burgos B (0-2) y Compostela (0-0).

En su primera campaña en Segunda Federación, 2021/22, el Bergantiños terminó once partidos sin marcar.

Tras un inicio de tres jornadas sin gol, sumó otro pequeño traspié en enero —dos derrotas por la mínima ante Langreo y Ceares— y una nueva racha entre marzo y abril: caída ante el Arenteiro (1-0), empate contra el Marino de Luanco (0-0) y derrota frente al Llanera. Los otros tres encuentros sin marcar de aquel curso fueron ante el Coruxo (empate en As Eiroas y derrota en O Vao) y frente al Navalcarnero (0-2).

Batiendo registros

A pesar de la sequía actual, el Bergantiños vive uno de los mejores arranques de su historia en Segunda Federación. El equipo rojillo es actualmente quinto con 20 puntos, una cifra que supera todos sus registros anteriores en la categoría.

Su producción ofensiva no es la más alta desde que compite en la categoría, pero sí presenta una mejor relación entre goles a favor y en contra.

Con 15 tantos en once jornadas, solo en la campaña 2021/22 llevaba menos goles a estas alturas, cuando sumaba once. En las temporadas posteriores, las cifras eran superiores —17 en 2022/23 y 19 en 2024/25— pero también lo eran los goles encajados, 14 y 15 respectivamente.

Este curso, en cambio, los de Simón Lamas muestran un equilibrio mucho más sólido. Aunque atraviesen una racha sin marcar, tampoco les están generando demasiado peligro, únicamente han recibido nueve goles, su mejor registro defensivo en cuatro temporadas.

El equipo firma, además, un inicio histórico en la tabla. Nunca había superado la octava posición en este tramo de liga. En 2024/25 era décimo con 16 puntos; en 2022/23, decimotercero con 14; y en 2021/22 marchaba octavo con 17, aunque en la jornada doce llegó a ponerse cuarto con 20.

Próximo partido

Un escenario que el Bergantiños puede repetir, o incluso mejorar, este mismo fin de semana si suma los tres puntos y algún rival directo tropieza. El reto no será sencillo. Los rojillos visitan a un recién ascendido, la UD Ourense (domingo, 17.00) que llega en plena racha positiva, con cuatro victorias y un empate en el último mes. Un derbi exigente que puede servir para recuperar sensaciones y, sobre todo, para reencontrarse con el gol al que tanto echa de menos.