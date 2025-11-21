Mi cuenta

Martín López bate o récord do AD Fogar

Este sábado cita para los más pequeños en la primera jornada de liga

Redacción
21/11/2025 11:22
Martín López después de la competeción. Cedida
EC

El pasado fin de semana, Martín López Franco finalizó 25º en el Campeonato de España Open P25, disputado en Barcelona. Compitió en las eliminatorias de 50 m braza, donde logró su mejor marca personal (28”73) y batió el récord absoluto del AD Fogar, que él mismo poseía. 

Este sábado, 21 nadadores infantiles y júnior de primer año del AD Fogar participarán en la primera jornada de liga en la piscina Municipal Carballo Calero. La prueba reúne a ocho equipos y 105 nadadores: el Ciudad de Santiago acude con 26 deportistas, el Galaico con 25 y el resto son los locales.

