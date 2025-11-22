El Basket Xiria gana al Culleredo y se acuesta líder

Rubén Rey, máximo anotador del Xiria, entrando a canasta ante el Culleredo Raúl López

El Calvo Basket Xiria se impuso este sábado en el derbi ante el Culleredo por 80-63, en la octava jornada de 3ªFEB. El equipo carballés regresa así a la senda del triunfo, después de sufrir la semana pasada la primera derrota de la temporada y ceder el liderato en la pista del Marín. Los carballeses se acuestan hoy en lo más alto de la tabla clasificatoria, a la espera de lo que haga este domingo el Marín en su visita al Caja Rural.

Tras romper la racha de seis victorias consecutivas, el Xiria no solo ha vuelto a ganar sino que lo ha hecho en casa, convirtiendo el Vila de Noia en un auténtico fortín, donde cuenta sus partidos por victorias.

El encuentro ante el Culleredo comenzaba igualado. Durante el primer período hubo alternancias en el dominio del marcador, con ventajas de hasta tres puntos para los locales y de cuatro para los visitantes. Así, el cuarto concluía con un ajustado 23-22.

Los visitantes comenzaban el segundo cuarto poniéndose por delante. Un primer parcial 6-0 del Xiria le permitía alcanzar la máxima diferencia del partido hasta el momento (33-28) y un segundo parcial de 8-0 le ponía nueve arriba (41-30). Al descanso se llegaba con diez puntos de ventaja para los carballeses (43-33).

Tras el paso por vestuarios, llegó un cuarto igualado (16-15), en el que los locales gestionaron bien su ventaja. Con 59-48 se entraba en el definitivo cuarto con nada decidido. Fue entonces cuando los locales fueron cada vez a más en el marcador, llegando a tener hasta 27 puntos de ventaja, para finalizar con 80-63 y dos puntos en su haber.

En lo que respecta a las estadísticas del partido, ambos conjuntos mostraron una eficacia similar en los tiros libres, con un acierto del 73% del Xiria (anotó 17 de 23) y del 76% del Culleredo. En los triples estuvieron mejor los locales, que encestaron cinco de 21 intentos; es decir, un 23% de efectividad frente a un 14% de sus contrincantes.

El Xiria sumó quince asistencias por trece de su rival y 33 rebotes (siete en ataque y 26 en defensa) por 35 del Culleredo.

En cuanto a los nombres propios, el máximo anotador del encuentro fue Daniel William, del Culleredo, con 21 puntos. Por parte del Xiria, Rubén Rey sumó 17 puntos y Curtis Larousse, 16.

Ahora, los carballeses se preparan ya para el próximo encuentro, en el que les toca visitar la pista del Sigaltec de Vilagarcía de Arousa. Será el sábado a las 19.00 horas.