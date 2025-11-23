Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Bergantiños Femenino se impone por 2-3 al Victoria FC

La competición de Tercera Federación sufre un parón de quince días hasta el 7 de diciembre

Manuel Froxán Rial
23/11/2025 23:52
Las jugadoras del Bergantiños celebrando el triunfo en Santiago
Las jugadoras del Bergantiños celebrando el triunfo en Santiago
Cedida

El Bergantiños Femenino se impuso por 2-3 al Victoria FC en partido correspondiente a la novena jornada de liga de Tercera Federación. 

Es el sexto triunfo liguero del equipo que dirige Raúl Martos, que está tercero en la tabla, a 3 puntos del líder As Celtas y a 1 del Friol, segundas clasificadas. 

Las carballesas salieron muy centradas al recinto de Santa Isabel y acumulando gente por dentro, lo que hizo que las compostelanas estuviesen muy incómodas en todo momento. 

A las rojillas solo les faltó en esa fase más acierto en el último pase. Con todo, y a pesar de tener el partido controlado, fueron las locales quienes golpearon primero al aprovechar un mal despeje y con un gran lanzamiento desde fuera del área. 

A renglón seguido y tras un córner preciso sacado por Cruz, Laura Izard puso el momentáneo 1-1 con un remate de cabeza. 

Sin embargo, en la última jugada de la primera mitad el Victoria volvió a adelantarse con un tanto de una de sus centrales. 

En la segunda mitad las visitantes salieron de nuevo muy ordenadas y creando peligro a la contra. 

Tras un saque de banda, Cruz metió un pase perfecto para Lara que no falló y, a cinco del final, Laura Izar marcó el segundo de su cuenta y el definitivo 2-3, que permite a las carballesas marcharse muy contentas al parón

