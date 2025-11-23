El Camariñas se sitúa cuarto al derrotar por 3-2 al Club do Mar

El Club do Mar regresó de vacío de su visita a Camariñas Raúl López Molina

El Camariñas cotiza al alza y se coloca cuarto en el Grupo II de 1ª Fútgal tras imponerse en el derbi ante el Club do Mar por 3 goles a 2.

Por la parte baja, el Fisterra sale de puestos de descenso tras derrotar por la mínima al potente Arzúa.

En cambio, el Castriz, que empató, y la Esteirana, que cayó en casa, son antepenúltimo y colista, respectivamente.

En el Vicente Carril empezaron adelantándose los de Caión con un gol de Alberto Díaz.

Antes del descanso volvió a empatar Dijibril Diame, que acabaría siendo la figura del choque tras marcar dos nuevos goles en los primeros compases de la segunda mitad.

Tiago acortó distancias cuando ya faltaba poco para el final.

El Fisterra doblegó por 3-2 a un Arzúa que empezó adelantándose antes del primer cuarto de hora.

En el arranque de la segunda mitad empató Isaac, pero los visitantes se adelantaron de nuevo hasta que dos goles de Adrián López voltearon el marcador de manera definitiva.

Trepidante resultó asimismo el Queixas-Praíña, que acabó 4-4. Los visitantes se adelantaron hasta en tres ocasiones, llegando a ponerse con un 2-4.

Para los de Cerceda marcaron Gonzalo, Pablo y Michael (2). También empató el Castriz en su visita a Boimorto.

Los de Santa Comba perdían a la media hora por 2-0, pero poco después José Rey acortó distancias y, en el último minuto, José Antonio Gesto logró la igualada definitiva.

Tres puntos puntos importantes sumó el Muxía a costa del Cire de Melide (1-0).

El único gol del partido fue obra de Fran Moreira en el minuto 63. Por último, el colista Esteirana no tuvo opción ante un Vizoño que le derrotó por 1-4.

A los locales las cosas se le pusieron muy bien nada más empezar con un gol de Anxo, pero fue un espejismo.