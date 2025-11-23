El Paiosaco cumple la máxima de que a técnico nuevo, victoria segura

En el Paiosaco-Órdenes hubo un tiempo para cada equipo Raúl López Molina

El Paiosaco cumplió una de las máximas del fútbol: entrenador nuevo, victoria segura.

Y lo hizo ante el Órdenes, que cede la segunda posición en favor de un San Tirso.

Fue un estreno inmejorable de Iván Sánchez en el banquillo del Paiosaco.

Su equipo presionó alto en la primera mitad y, tras varias llegadas, encontró un gol desde la frontal de Dani Carnota.

En la segunda mitad fue el Órdenes quien tuvo el peso del partido y se quedó cerca de marcar en varias ocasiones, pero en los últimos minutos el revulsivo Raña salió con acierto a la contra y cortó los agobios con la sentencia.

El Órdenes es ahora tercero y el Paiosaco duodécimo.

Dumbría-Negreira

Un solitario gol marcado por Alberto Freire a falta de veinte minutos para el final le dio la victoria al líder Negreira en O Conco.

Los dumbrieses le plantaron cara a su rival pero al final no pudieron evitar se tercera derrota en casa en lo que va de competición.

Victoria-Sofán

Dos goles de Óscar de Castro, dejaron sin efecto el tanto del empate de Julián Cortés en una peinada de Pardo a un saque de Brais.

Antes, el visitante Izán había tenido otra buena ocasión.

En la segunda mitad el choque siguió abierto y cuando mejor estaba el Sofán llegó la sentencia, aunque los carballese tuvieron otra clara y un penalti no pitado por el colegiado.