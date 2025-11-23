Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Xuventude Laracha le endosa un 16-0 al Deportivo Cristal, colista del grupo

Rubén Martínez marcó 5 de los tantos y su compañero Julián otros 4 en un partido en el que el marcador al descanso era ya de 10-0

Redacción
23/11/2025 23:49
Formación del Xuventude Laracha
Formación del Xuventude Laracha
EC

Por 16-0 le ganó el Xuventude Laracha al Deportivo Cristal en la décima jornada de liga del Grupo I de Tercera Fútgal. 

Al descanso ya mandaban los laracheses nada más y nada menos que 10 goles a 0. 

Dentro de la vorágine goleadora destacaron los 5 goles anotados por Rubén Martínez y los 4 de su compañero Julián. 

Diego Baldomir consiguió 2 y el resto fueron obra de Igor, Francisco Manuel, Bruno, Jonathan y Nicolás.

A destacar la gran deportividad mostrada por el conjunto visitante, que pese a la goleada no vio ninguna tarjeta amarilla e hizo lo que pudo hasta el final. 

En realidad, los coruñeses, que son colistas del grupo y no han conseguido sumar ni un solo punto en las diez jornadas disputadas, han encajado ya la friolera de 80 goles, con lo que salen a una media de 8 por partido. 

Grupo III

Mucho más ajustados estuvieron los marcadores en el Grupo III. 

El líder Bergantiños sumó una nueva victoria al imponerse por 1-3 al Ponte Carreira, con goles de Osmir José y Abib Sarr (2). 

Por idéntico marcador ganó el Atlético Cercedense en Teixeiro, goles marcados por Bruno y Marcos Martínez (2). 

También ganó, aunque por la mínima, el San Martiño al Coirós SD. La única diana del partido (1-0) la consiguió José Suárez. 

Menos suerte tuvo el Rodís al caer en casa ante el Aranga por 2-3, tantos locales obra de Ángel y Jacobo. 

Al frente de la tabla sin conocer todavía la derrota está el Bergantiños con 26 puntos. Uno menos tiene el Atlético Cercedense y a 2 está un Visantoña que tampoco ha perdido ningún partido. 

Por abajo el Rodís marcha penúltimo con 7 puntos y el Ponte Carreira es colista con 4.

Te puede interesar

nanton_san lorenzo-2_00845.64

Segunda derrota consecutiva del Oza en Tercera Futgal de la Costa
Manuel Froxán Rial
Pese a la derrota, el Porteño completó un buen partido en Santa Comba

El Sofán B frena al líder Malpica gracias a un solitario gol de Mateo Rey
Manuel Froxán Rial
El Club do Mar regresó de vacío de su visita a Camariñas

El Camariñas se sitúa cuarto al derrotar por 3-2 al Club do Mar
Manuel Froxán Rial
Las jugadoras del Bergantiños celebrando el triunfo en Santiago

El Bergantiños Femenino se impone por 2-3 al Victoria FC
Manuel Froxán Rial