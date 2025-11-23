El Xuventude Laracha le endosa un 16-0 al Deportivo Cristal, colista del grupo
Rubén Martínez marcó 5 de los tantos y su compañero Julián otros 4 en un partido en el que el marcador al descanso era ya de 10-0
Por 16-0 le ganó el Xuventude Laracha al Deportivo Cristal en la décima jornada de liga del Grupo I de Tercera Fútgal.
Al descanso ya mandaban los laracheses nada más y nada menos que 10 goles a 0.
Dentro de la vorágine goleadora destacaron los 5 goles anotados por Rubén Martínez y los 4 de su compañero Julián.
Diego Baldomir consiguió 2 y el resto fueron obra de Igor, Francisco Manuel, Bruno, Jonathan y Nicolás.
A destacar la gran deportividad mostrada por el conjunto visitante, que pese a la goleada no vio ninguna tarjeta amarilla e hizo lo que pudo hasta el final.
En realidad, los coruñeses, que son colistas del grupo y no han conseguido sumar ni un solo punto en las diez jornadas disputadas, han encajado ya la friolera de 80 goles, con lo que salen a una media de 8 por partido.
Grupo III
Mucho más ajustados estuvieron los marcadores en el Grupo III.
El líder Bergantiños sumó una nueva victoria al imponerse por 1-3 al Ponte Carreira, con goles de Osmir José y Abib Sarr (2).
Por idéntico marcador ganó el Atlético Cercedense en Teixeiro, goles marcados por Bruno y Marcos Martínez (2).
También ganó, aunque por la mínima, el San Martiño al Coirós SD. La única diana del partido (1-0) la consiguió José Suárez.
Menos suerte tuvo el Rodís al caer en casa ante el Aranga por 2-3, tantos locales obra de Ángel y Jacobo.
Al frente de la tabla sin conocer todavía la derrota está el Bergantiños con 26 puntos. Uno menos tiene el Atlético Cercedense y a 2 está un Visantoña que tampoco ha perdido ningún partido.
Por abajo el Rodís marcha penúltimo con 7 puntos y el Ponte Carreira es colista con 4.