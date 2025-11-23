El Xuventude Laracha le endosa un 16-0 al Deportivo Cristal, colista del grupo

Formación del Xuventude Laracha EC

Por 16-0 le ganó el Xuventude Laracha al Deportivo Cristal en la décima jornada de liga del Grupo I de Tercera Fútgal.

Al descanso ya mandaban los laracheses nada más y nada menos que 10 goles a 0.

Dentro de la vorágine goleadora destacaron los 5 goles anotados por Rubén Martínez y los 4 de su compañero Julián.

Diego Baldomir consiguió 2 y el resto fueron obra de Igor, Francisco Manuel, Bruno, Jonathan y Nicolás.

A destacar la gran deportividad mostrada por el conjunto visitante, que pese a la goleada no vio ninguna tarjeta amarilla e hizo lo que pudo hasta el final.

En realidad, los coruñeses, que son colistas del grupo y no han conseguido sumar ni un solo punto en las diez jornadas disputadas, han encajado ya la friolera de 80 goles, con lo que salen a una media de 8 por partido.

Grupo III

Mucho más ajustados estuvieron los marcadores en el Grupo III.

El líder Bergantiños sumó una nueva victoria al imponerse por 1-3 al Ponte Carreira, con goles de Osmir José y Abib Sarr (2).

Por idéntico marcador ganó el Atlético Cercedense en Teixeiro, goles marcados por Bruno y Marcos Martínez (2).

También ganó, aunque por la mínima, el San Martiño al Coirós SD. La única diana del partido (1-0) la consiguió José Suárez.

Menos suerte tuvo el Rodís al caer en casa ante el Aranga por 2-3, tantos locales obra de Ángel y Jacobo.

Al frente de la tabla sin conocer todavía la derrota está el Bergantiños con 26 puntos. Uno menos tiene el Atlético Cercedense y a 2 está un Visantoña que tampoco ha perdido ningún partido.

Por abajo el Rodís marcha penúltimo con 7 puntos y el Ponte Carreira es colista con 4.