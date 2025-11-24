El Sofán B frena al líder Malpica gracias a un solitario gol de Mateo Rey

Pese a la derrota, el Porteño completó un buen partido en Santa Comba Cedida

La cabeza de la Liga da Costa se comprime al máximo tras los resultados que deparó la décima jornada.

Lo más destacado de la misma fue sin duda la derrota del líder Malpica en el campo del Sofán B.

Los carballeses se impusieron por 1-0, gol marcado por Mateo Rey justo antes del descanso.

Los visitantes, a los que les faltó acierto, ven como Xallas y San Lorenzo se colocan a 1 punto.

Los de Santa Comba se impusieron por 3-2 al Porteño en otro de los choques destacados de la jornada. Bryan, David y Sergio marcaron para los locales; Babacar y Bruno para los de Ponte do Porto.

Por lo que respecta a los de Verdillo, doblegaron por 4-2 a un Ponteceso que siguió luchando pese a que en el minuto 37 perdía por 3-0 (2 de Diego Varela y otro de Javi Pérez).

Eloy, con 2 goles, llevó la inquietud a la parroquia local, que respiró más tranquila tras el tercera de la cuenta de Javi Pérez.

El cuarto en discordia por la parte alta es el Baio que perdió 2 puntos en Pino de Val ante un Mazaricos que igualó en el 90 el 0-1 logrado veinte minutos antes por José Manuel Pazos.

La jornada se completó con estos marcadores: Sporting Zas-Monte Louro, 2-1; Corme-Corcubión, 1-0; Muros-Outes, 2-2; y Soneira-Cabana, 1-5.

La parte baja también está al rojo vivo. el Sofán es 10º tras su brillante triunfo de ayer con 12 puntos.

Uno menos (11) tiene el Cabana, que es 11º. Con 10 puntos están Monte Louro, Sporting Zas, Mazaricos y Muros.

El colista es el Soneira con dos únicas victorias.