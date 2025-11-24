Jorge Raña: “Es una victoria que nos hacía mucha falta”

Jorge Raña, delantero del Paiosaco, la jornada anterior ante el Sofán Raúl López Molina

Hubo que esperar para ver el estreno goleador este curso de Jorge Raña (A Coruña, 1997), pero el delantero del Paiosaco abrió su cuenta con dos goles que sirvieron para sentenciar una importante victoria ante el Órdenes.

Un triunfo, el primero en casa, en el debut del entrenador Iván Sánchez que sitúa al equipo de A Porta Santa en duodécima posición.

Raña entiende que el triunfo ante el ahora tercer clasificado fue justo. “Creo que fuimos mejores y conseguimos una victoria que nos hacía mucha falta. Después de una primera parte muy buena en la que nos fuimos ganando 1-0, quizá acusamos un poco el cansancio y el Órdenes tuvo ocasiones para empatar, pero fuimos capaces de aguantar y sentenciar al final con dos contras”, valora el delantero.

Su oportunidad en el partido llegó en el minuto 66, cuando ingresó en lugar de Iván Amor y cerró el duelo con sendos goles a los 85 y 87 de juego.

En uno culminó una contra llevada por Josiño y en el otro robó, tiró un autopase y definió ante la salida de Manu Vázquez. “No me preocupaba mucho; en algún momento tenía que llegar. Lo que cuenta es que el equipo compita y saque los puntos; y si puedo aportar con goles, más que mejor”, señala.

Con sus dianas y el gol de Dani Carnota, el Paiosaco acabó con una pésima racha en casa, donde solo había marcado un tanto en cinco jornadas.

“Los partidos son muy competidos y no suele haber demasiadas ocasiones de gol. En este llegamos 1-0 al minuto 85 y en dos jugadas casi seguidas hicimos los dos restantes, pero podía haber terminado 1-0 perfectamente. Se trata de tener ocasiones y marcar todas las que podamos, y esta vez estuvimos muy acertados”, analiza el ariete coruñés.

Raña entiende que aún es pronto para ver la mano de Iván Sánchez y sabe que aún están lejos de su mejor versión. “Con tres días de entrenamiento no da para mucho, pero trabajamos conceptos que tanto él como Marcos creen que son claves para mejorar. Todavía tenemos mucho margen de mejora y seguro que en las siguientes semanas se irán viendo más cosas”, apunta.

Ante el Órdenes, el Paiosaco se ordenó en un 4-3-3 en el que el técnico optó por la veteranía de los centrales zurdos Popi y Beto, situando a Andrés de mediocentro por detrás de los interiores Martín y Josiño.

La próxima jornada, el cuadro de A Porta Santa visitará al Cidade de Ribeira. Y de aquí al final de la primera vuelta, se medirá también ante Sigüeiro, Dubra, San Tirso y Pol.

Un camino con partidos de diferente dificultad que servirá para ver para qué está el equipo, algo con lo que Raña no se quiere obsesionar. “Hay que ir poco a poco y no volverse locos. Tenemos que centrarnos en asimilar las ideas de Iván, competir los partidos y sacar los máximos puntos posibles. A partir de ahí, intentar salir de los puestos de abajo y que la clasificación nos ponga donde nos merecemos”, enfatiza el delantero.

En estos momentos, el Paiosaco tiene dos puntos de margen sobre el descenso y está a nueve de la zona de playoff.