La AD Fogar prepara la tercera edición del Memorial Pedro Luis Fernández Pombo

Cartel anunciado del III Memorial Pedro Luis Fernández Pombo NEYPA_FOTOGRAFIA

La AD Fogar anuncia que los días 13 y 14 de diciembre se celebrará en la piscina Carballo Calero la tercera edición del Memorial Pedro Luis Fernández Pombo de natación máster, trofeo para el que la posibilidad de inscripción permanecerá abierta hasta las 23.59 horas del domingo día 30 de noviembre en la plataforma Federatio.

La lista provisional de participantes se publicará el 1 de diciembre y a partir de esa fecha se abrirá un período de recepción de bajas hasta el domingo 7 de diciembre.

El memorial servirá para tributar un homenaje al que fuera directivo fundador y socio honorífico de la AD Fogar.

Ligas de edades

Por otra parte, este mes se pusieron en marcha las ligas gallegas de natación en categorías benjamín, alevín, infantil y máster con buenas marcas para nadadores y nadadoras de la AD Fogar.

Así, en alevines Iván Cancela batió los mejores registros del club de 11 años en 100 espalda y los 400 libres; y Sara Ríos el de 12 años en 200 braza; en infantiles, Carlos Casal estableció la nueva mejor marca del club de 15 años en 100 y 400 estilos; y Pedro Caamaño la de 14 años en 50 libres; en máster, Isabel Pereira batió las marcas del club de +65 años en 50 braza y en los 50, 100, 200 y 400 libres; y Víctor Tato la de 400 libres en más de 45 años.