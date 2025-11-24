Lamas: “Seguiremos creando ocasiones y marcando goles”

Simón Lamas en el partido disputado en Carballo ante el Langreo Raúl López Molina

El Bergantiños vio truncada en el campo de O Couto su racha de nueve partidos invicto.

Hasta el pasado domingo los carballeses solo llevaban una derrota, la sufrida en la jornada 2 (14 de septiembre) en el feudo del Real Ávila (2-1).

Ante la UD Ourense volvieron a caer por la mínima, 1-0, en el que fue su cuarto partido consecutivo sin conseguir perforar las porterías contrarias.

Los rojillos no acertaron ni de penalti. Ander Barck desperdició un lanzamiento desde los 9 metros que significaría el momentáneo 1-1 con media hora todavía por delante que podría haber cambiado el signo del partido.

Simón Lamas, entrenador del Bergantiños, se mostraba al término del encuentro contrariado con el resultado aunque satisfecho con la actitud mostrada por su plantel. “Me sabe mal la derrota porque los jugadores hicieron un buen trabajo, cuando menos para empatar. El marcador no es justo porque completamos un buen partido, supimos adaptarnos muy bien a todas la circunstancias del partido en un campo muy difícil”.

Para el técnico lucense tanto UD Ourense como Bergantiños “son dos equipos con ideas propositivas parecidas. A los dos nos gusta llevar la iniciativa y controlar el juego a través del balón”, explica.

En su resumen del duelo habla de una primera mitad “en la que supimos adaptarnos y fuimos capaces de apretar bien al rival en la salida del balón, de tal forma que además del penalti en contra que nos pitaron (min. 34), no recuerdo ninguna ocasión en la que tuviese que intervenir Santi Canedo. En cambio, nosotros sí tuvimos alguna aproximación de peligro en algún balón que robamos, aunque nos faltó claridad para definir”.

Lamas destaca asimismo la labor de los suyos tras el descanso: “En la segunda parte también estuvimos bien, controlamos el juego y les hicimos mucho daño con Iago por dentro partiendo desde la izquierda y Sola apareciendo por fuera”.

El técnico elogió el papel de revulsivo de Ander Barck: "Nos aportó mucho desequilibrio en los duelos”, y con su entrada al campo volverían a crear ocasiones claras para empatar, incluido el penalti fallado.

En el último cuarto de hora el choque entraría en una fase de cara o cruz en la que “nosotros seguimos buscando el empate aunque también nos pudo caer el segundo en contra”.

En los restantes 75 minutos de partido Lamas considera que “nosotros estuvimos mejor en el control del juego a través de la posesión del esférico y tampoco cometimos errores que nos costasen ocasiones, mientras que, por contra, sí forzamos que ellos cometiesen esos errores aunque no supimos aprovecharlos para convertir en gol las ocasiones generadas”.

Confianza en el potencial ofensivo

Simón Lamas es el primer sorprendido por la falta de gol que muestra el equipo en los últimos compromisos, al punto de llevar un mes sin marcar. “Si en las cuatro o cinco primeras jornadas me dicen que nuestros resultados iban a ser tan cortos, no me lo creería”, dice.

Al técnico no parece preocuparle demasiado esa sequía, aunque reconoce que habrá que trabajar para corregirla: “Los números y las situaciones de gol que genera el equipo están ahí. Es indudable que tenemos capacidad para hacerle daño a los rivales y vamos a seguir trabajando para mejorar y reforzar esa idea. Igual la solución pasa por crear todavía más ocasiones para ver si así llegan más goles. Si fuimos capaces de garantizar una regularidad defensiva que nos hace encajar muy pocos goles, ahora tenemos que intentar ajustar un poco los números a nivel ofensivo, pero sin volvernos locos”, concluye.