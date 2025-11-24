Mi cuenta

Deportes

Segunda derrota consecutiva del Oza en Tercera Futgal de la Costa

El líder Coristanco no pasa del empate a ceros ante el Baíñas y de ello se aprovecha el Cerqueda para recortar su ventaja a 3 puntos 

Manuel Froxán Rial
24/11/2025 00:05
nanton_san lorenzo-2_00845.64
El Nantón, en un partido de archivo, no pasó del empate en casa ante el Lira 
Raúl López Molina

En Tercera Futgal de la Costa la lucha por el título sigue estando abierta.

El Coristanco, que la pasada jornada le había arrebatado el liderato al Oza, no pudo pasar del empate en casa ante el Baíñas (0-0). 

De esta circunstancia se ha aprovechado el Cerqueda para situarse a 3 puntos tras su victoria ante el colista Muxía B por 4-2.

 A 4 puntos de distancia queda el Oza que regresó de vacío de su visita al Sporting Seaia (2-1). 

Para el conjunto carballés es su segunda derrota consecutiva luego del traspiés sufrido la jornada anterior ante el Coristanco. 

La cuarta posición es para el Cee que derrotó con autoridad al Volantes de Baño por 4-0. 

Quinto marcha otro conjunto ceense, el Atlético Pereiriña, que se impuso al Laxe por 1-2. 

La jornada se completó con estos resultados: Nantón-Lira, 2-2, y Camelle-Buño, 3-3. 

El colista Muxía B tiene 4 puntos; el Inter de Brens es penúltimo con 6; y el Laxe, antepenúltimo con 7 puntos

