Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Éxito del primer Trofeo Terra de Soneira de patinaje artístico

Al buen nivel exhibido por los deportistas hubo que sumar una destacada presencia de público en el pabellón del CEIP de Baíñas

Redacción
25/11/2025 22:59
Algunos de los participantes posando tras la entrega de medallas
Algunos de los participantes posando tras la entrega de medallas
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El I Trofeo Terra de Soneira de patinaje artístico que organizó el pasado fin de semana Escola Lubiáns en colaboración con el Concello de Vimianzo, fue todo un éxito. 

El evento celebrado en el pabellón del CEIP de Baíñas deparó los siguientes podios, en orden de mayor de mayor a menor metal. 

En nivel 1: Candela García, Inés Almeida y Carla Pérez; en nivel 2: Andrea Díaz, María Espasandín y Uxía Pose. En nivel III: Paula Calvo y Rosalía Vieites; en nivel IV: Lara Gesto, Leticia Míguez y Uxía Maneiro; en nivel V: Brais Ameijeiras, Claudia Rui Díaz y Noa Añón; en nivel VI: Lucía Coence, Yashira Rodríguez y Ainara Barreira; en nivel VII: Alejandra Olmedo, Paula Reinaldo y Leyre Enríquez; y en nivel VIII: María Balsa, Andrea Álvarez y Lara Cacheiro.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Gonzalo Cabeza, Daniel Pérez, Maica Ures, Daniel Barreiro y Manel Pallas, durante la presentación del evento

Más de 100 parejas participarán en el undécimo torneo Concello de Carballo de pádel solidario
Redacción
El Sporting Zas ganó en el campo del Razo por 2-4

La 1ª División continúa muy apretada, tanto por la parte alta como por abajo
Manuel Froxán Rial
Plantel del Ponteceso Femenino que milita en 3ª División Gallega

Muxía y Bergan mantienen sus opciones tras empatar a 2 goles
Manuel Froxán Rial
Vista de la playa ceense de Lires

El Concello de Cee pone fin a un problema endémico, la falta de cobertura telefónica en Lires
Redacción