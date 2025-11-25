Éxito del primer Trofeo Terra de Soneira de patinaje artístico

Algunos de los participantes posando tras la entrega de medallas Cedida

El I Trofeo Terra de Soneira de patinaje artístico que organizó el pasado fin de semana Escola Lubiáns en colaboración con el Concello de Vimianzo, fue todo un éxito.

El evento celebrado en el pabellón del CEIP de Baíñas deparó los siguientes podios, en orden de mayor de mayor a menor metal.

En nivel 1: Candela García, Inés Almeida y Carla Pérez; en nivel 2: Andrea Díaz, María Espasandín y Uxía Pose. En nivel III: Paula Calvo y Rosalía Vieites; en nivel IV: Lara Gesto, Leticia Míguez y Uxía Maneiro; en nivel V: Brais Ameijeiras, Claudia Rui Díaz y Noa Añón; en nivel VI: Lucía Coence, Yashira Rodríguez y Ainara Barreira; en nivel VII: Alejandra Olmedo, Paula Reinaldo y Leyre Enríquez; y en nivel VIII: María Balsa, Andrea Álvarez y Lara Cacheiro.